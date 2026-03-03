Un comentario del candidato presidencial Abelardo de la Espriella desató controversia en redes y provocó la reacción inmediata de Juan Daniel Oviedo. La frase fue pronunciada durante una entrevista en el canal de YouTube RichyTv, donde el abogado se refirió a su contendor político en tono que varios sectores consideraron ofensivo.

Todo comenzó cuando el entrevistador le preguntó a De la Espriella qué pensaba de Oviedo y mencionó que el exdirector del Dane habría dicho que lo único que no le gustaba del abogado era que no usaba “medias”. En respuesta, el candidato imitó brevemente el acento de Oviedo y lanzó una frase que rápidamente desató críticas.

De la Espriella afirmó: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”. La declaración fue interpretada por distintos líderes como una alusión a la orientación sexual del exdirector del Dane.

Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas.pic.twitter.com/k1eZGNh1Nw — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) March 3, 2026

Respuesta de Juan Daniel Oviedo a De la Espriella

La reacción de Oviedo no tardó. El candidato acudió a su cuenta oficial en X para fijar posición frente al episodio. “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, escribió, en un mensaje que fue ampliamente compartido y comentado.

La controversia también motivó pronunciamientos de otras figuras políticas. El exministro y también aspirante presidencial Mauricio Cárdenas expresó su respaldo a Oviedo y cuestionó con dureza las palabras de De la Espriella. “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”, manifestó.

Sin embargo, hubo voces que defendieron al abogado. Entre ellas, la activista Jerome Sanabria cuestionó que se calificara el comentario como homofóbico y sostuvo que no hubo una referencia explícita a la orientación sexual de Oviedo.

