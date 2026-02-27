A solo una semana de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el panorama para la Casa de Nariño se empieza a despejar. La más reciente edición de La Gran Encuesta (realizada por GAD3 para Noticias RCN, La FM y La República) revela que, si las elecciones presidenciales fueran hoy, Colombia se enfrentaría a un choque de trenes entre dos figuras radicalmente opuestas.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, continúa en la cima de la intención de voto con un 34 %, manteniendo la base de la izquierda. Sin embargo, la gran sorpresa es la consolidación de Abelardo de la Espriella, quien con un 26 % se ubica como el único candidato con posibilidades reales de pelearle la Presidencia en una segunda vuelta.

El resto de los candidatos aparece rezagado en un “lote” donde ninguno logra superar el margen del error de manera significativa:

Paloma Valencia: 4 %

Claudia López: 3 %

Vicky Dávila: 2 %

Sergio Fajardo: 2 %

¿Habrá segunda vuelta?

Con estos resultados, Iván Cepeda no alcanzaría el umbral necesario para ganar en primera vuelta el próximo 31 de mayo. Bajo este escenario, el país tendría que decidir entre el modelo de izquierda de Cepeda y la propuesta de derecha de De la Espriella, dejando por fuera a figuras del centro y a otros nombres tradicionales de la política colombiana.

Los colombianos, listos para las urnas

La encuesta, realizada a una muestra de 2.473 personas, también midió las ganas de votar de los ciudadanos. El 63 % de los consultados aseguró que votará “con total seguridad”, lo que vaticina una participación masiva tanto el 8 de marzo como en las presidenciales.

Por otro lado, el voto en blanco y nulo suma un 6 %, mientras que el grupo de los indecisos (NS/NC) sigue siendo alto con un 13 %, cifra que podría definir el futuro de los candidatos que vienen atrás en la tabla.

