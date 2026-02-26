El Centro Democrático alertó por la presencia de una mujer armada en pleno acto político de Paloma Valencia en Honda, Tolima. El episodio ocurrió en el parque José León Armero, escenario en el que la candidata adelantaba actividades de campaña.

En el evento también se encontraba el expresidente Álvaro Uribe Vélez acompañando a la aspirante del Centro Democrático. La colectividad emitió un comunicado en la tarde del jueves 26 de febrero alertando sobre lo sucedido y expresando preocupación por la seguridad del encuentro político.

La Policía Nacional actuó tras identificar a la mujer dentro del parque y procedió con su captura. La intervención se dio mientras simpatizantes y dirigentes participaban en la concentración, lo que encendió las alarmas entre los asistentes.

Paloma Valencia hace parte de la Gran Consulta por Colombia, mecanismo en el que participan otros ocho precandidatos presidenciales y cuya votación está prevista para el próximo 8 de marzo. En ese contexto, la campaña ha intensificado sus recorridos por distintas regiones del país.

De acuerdo con la Policía, la mujer tenía una pistola, al parecer calibre 25 mm, un cargador y cinco cartuchos, “sin contar con el respectivo permiso para su porte o tenencia”.

Horas antes del incidente, la senadora había publicado un mensaje en su cuenta de X destacando las problemáticas del municipio. “Estamos en Honda, Tolima, donde el desempleo y la urgente necesidad de interconexión turística y comercial exigen soluciones. Las vamos a implementar. #PalomaPresidente”, escribió la aspirante.

Hasta el momento no se conocen detalles adicionales sobre las razones por las que la mujer portaba el arma ni sobre su situación judicial. El caso se da solo unos días después de que otro hombre hiciera gestos apuntando al expresidente y candidato al Senado, Álvaro Uribe, en la ciudad de Cartagena.

