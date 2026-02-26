En medio del debate sobre seguridad llevado a cabo por Pulzo, la Universidad EAN y Dapper, varios candidatos a la Cámara de Representantes expusieron medidas concretas para enfrentar la criminalidad en Bogotá, uno de los principales temas de preocupación ciudadana de cara a las elecciones al Congreso.

Una de las propuestas que más llamó la atención fue la presentada por Paula Moreno, candidata por el partido Con Toda por Colombia, quien planteó modificar la estrategia de vigilancia tecnológica en la capital, reduciendo el uso de cámaras de fotomultas para destinar esos recursos al reconocimiento facial.

La propuesta abrió un debate por el enfoque en tecnología para combatir el delito y el posible cambio en la destinación de recursos públicos.

Por su parte, Mauricio Toro, candidato por la Alianza Verde, enfatizó en la necesidad de fortalecer la presencia de la fuerza pública en la ciudad y redefinir las prioridades operativas de la Policía.

“Exigir un piso mínimo de fuerza pública para Bogotá. En segundo lugar, que la Policía no se dedique en primera instancia a resolver casos de convivencia, sino a los casos de inseguridad”, señaló.

En la misma línea, Vladímir Rodríguez, también candidato por la Alianza Verde, propuso una estrategia integral que combine tecnología, gestión institucional y programas sociales.

“Ley de seguridad, defensa y convivencia. Más gestores de convivencia, interoperabilidad, desarrollo técnico, reorganizar los presupuestos locales en términos de seguridad y, por último, el arte y la cultura sí salvan vidas”, afirmó, destacando el impacto preventivo de iniciativas culturales.

El debate dejó en evidencia que la seguridad será uno de los ejes centrales de la campaña legislativa, con propuestas que van desde el aumento del pie de fuerza hasta el uso de herramientas tecnológicas y programas sociales para reducir la criminalidad en Bogotá.

