Conductores que se movilizan por la Autopista Norte y algunos sectores de Chía (Cundinamarca) deberán estar atentos a la instalación de nuevas cámaras de fotodetección, las cuales ya cuentan con autorización y comenzarían a operar en las próximas semanas, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, estos dispositivos estarán ubicados en puntos estratégicos del municipio y sus alrededores, como:

Cuatro Puntos.

Fontanar.

La Autopista Norte a la altura de PriceSmart.

La vía hacia Tunja.

la carrera Séptima, en el sector de la Universidad de La Sabana.

La implementación de este sistema se sumará a las cámaras de fotomultas que ya funcionan en Bogotá, especialmente en tramos cercanos a la Autopista Norte, una de las vías con mayor flujo vehicular de la región.

El alcalde Leonardo Donoso aclara una información falsa que se ha venido emitiendo sobre la instalación de cámaras de velocidad en los sectores del centro comercial Fontanar, PriceSmart y la Universidad de La Sabana. pic.twitter.com/mjESDyimQV — Alcaldía de Chía (@AlcaldiaChia) January 22, 2026

Estas herramientas permiten a las autoridades verificar el cumplimiento de normas como los límites de velocidad, la vigencia del Soat, la revisión tecnomecánica y otras disposiciones relacionadas con la seguridad vial.

El mandatario local aclaró que, aunque todavía no se han instalado cámaras en los puntos mencionados, ya existe una autorización previa otorgada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que habilita su futura puesta en funcionamiento. Las autoridades insisten en que el objetivo de estas medidas es prevenir infracciones y reducir los siniestros viales en el corredor norte.

¿Cuál es el límite de velocidad en la Autopista Norte 2026?

La Autopista Norte es uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular en el centro del país y, por esa razón, cuenta con límites de velocidad diferenciados según el tramo y el tipo de zona por la que atraviesa.

Dentro de Bogotá, donde esta vía registra alta circulación de vehículos particulares, transporte público y peatones, los conductores deben respetar un límite máximo de 50 kilómetros por hora, de acuerdo con la normatividad vigente para zonas urbanas. Esta restricción busca reducir el riesgo de accidentes y mejorar la seguridad vial en sectores residenciales y comerciales.

Sin embargo, al salir de la capital y dirigirse hacia municipios como Chía, Sopó (Cundinamarca) y Tunja, las condiciones de la vía cambian. En estos tramos, catalogados como intermunicipales, los límites de velocidad son más amplios y oscilan entre los 60 y los 80 kilómetros por hora, dependiendo de la señalización instalada en cada sector.

Las autoridades recomiendan a los conductores estar atentos a las señales de tránsito, ya que los topes pueden variar según el tramo específico y las condiciones de la vía.

¿Cuánto vale una multa por exceso de velocidad en Colombia en 2026?

Exceder los límites de velocidad en las vías del país sigue siendo una de las infracciones de tránsito más comunes en Colombia y también una de las más costosas para los conductores. Para 2026, la sanción económica por esta conducta tuvo un nuevo ajuste con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), el mecanismo que utiliza el Gobierno para actualizar multas y tarifas.

Según la normatividad vigente, la infracción C29, que corresponde a conducir superando los límites de velocidad permitidos, tiene un valor aproximado de 633.200 pesos en 2026. Este monto aplica tanto para carros particulares como para motocicletas y demás vehículos.

Las autoridades de tránsito recuerdan que, además de la multa económica, el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales en el país. Por eso, los controles con cámaras y operativos en carretera se mantienen en distintas ciudades y corredores nacionales.

El valor de la sanción puede variar levemente dependiendo de futuros ajustes oficiales de la UVB.

