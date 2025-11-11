Una de las vías que más se transitan en el país, especialmente en fechas especiales y días festivos, es la que conecta Bogotá con Girardot, ya que miles de personas viajan para salir de la rutina, tomar calor y disfrutar junto a la familia.

Sin embargo, muchas veces ese camino se ve amargado porque cuando regresan a la capital, se encuentran con una multa de tránsito por exceder los límites de velocidad, pues en esta vía pusieron más de 20 cámaras que detectan esta infracción y por eso muchos terminan afectados.

No obstante, hay una en particular que ha puesto miles de comparendos, pese a que todo indica que no es legal.

Qué pasa con la cámara de fotomultas en Silvania

El abogado Jorge Alberto Godoy Lozano puso un derecho de petición con respecto a la cámara ubicada en Silvania, más específicamente en el sector de Subia, la cual toma muchas fotografías y así mismo ya ha impuesto más de 20.000 multas desde que se instaló en 2024, justo cuando se entregó dicha obra.

En la respuesta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que dicho dispositivo no tiene autorización para su operación. Sin embargo, las autoridades de Silvania dicen que esta no necesita autorización porque allí, supuestamente, siempre hay un agente, lo cual no es del todo cierto.

Ahora, el problema, según el abogado, está con el procedimiento, ya que en este sitio, si siempre estuviera el agente, debería detener el vehículo, hablar con el conductor, explicarle en qué falló y que la persona pueda responder bajo el debido proceso.

Cuando solo se toma la foto y se envía, prácticamente el ciudadano no tiene esa potestad de cumplir con el debido proceso y por eso mismo es que la legalidad de la misma está en discusión.

Lo cierto es que si usted va por esa vía y le llega una multa por exceder los límites de velocidad (70 kilómetros en esa zona) podría apelar para no tener que pagarla, acudiendo justamente a que en esta zona la cámara no tiene la autorización de funcionar por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

