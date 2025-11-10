La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que tres de sus funcionarios se encontraban a bordo de la avioneta HK 641 de la empresa Nativa Air, que sufrió un accidente mientras cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú, en el departamento del Vaupés.
En el comunicado oficial, la entidad lamentó profundamente el siniestro, ocurrido mientras los servidores públicos Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes cumplían con su labor en la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de esos corregimientos.
Lamentamos el accidente de la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú.
En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia… pic.twitter.com/DkQfEO3j08
Qué pasó con las personas de la Registraduría que viajaban en la avioneta
Por ahora, se desconocen las causas del accidente y el estado de los ocupantes. “Desconocemos las causas del siniestro y el estado de los ocupantes”, señaló Tatiana Morales, coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo.
Las autoridades adelantan las labores de búsqueda y verificación para esclarecer lo ocurrido y brindar información oficial sobre la situación de la aeronave y sus pasajeros.
