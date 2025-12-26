La minería de esmeraldas ha tenido un oscuro historial en Colombia y este fue manchado una vez más el pasado 12 de diciembre de 2025, cuando un grupo de 37 hombres armados y encapuchados asaltaron la mina de Cunas, propiedad de Esmeraldas Santa Rosa, en Maripí, Boyacá. La empresa está vinculada a Jesús Hernando Sánchez y Pedro Aguilar, comerciantes de gemas asesinados por francotiradores en Bogotá unos meses antes, como informó El Tiempo.

Durante el asalto, que se prolongó por aproximadamente 11 horas, los delincuentes secuestraron a 71 trabajadores y personal de seguridad, destruyeron las instalaciones y robaron equipos. Sin embargo, no encontraron ninguna esmeralda, lo que indica que se trata de un hecho premeditado, de acuerdo con el impreso.

La única mujer presente en la mina en ese momento relató su experiencia para la Fiscalía. Describió cómo fue obligada a operar el malacate, una canasta para transportar personal, bajo amenazas de muerte. También explicó cómo los asaltantes bajaban en grupos de seis, lo que da la impresión de una operación muy organizada, según el rotativo.

Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad en el sector minero de esmeraldas. Además de la falta de seguridad evidente, se plantea la pregunta de cuán profunda es la corrupción en la industria. “[El asalto] genera antecedente grave; grupos criminales tomarán minas impunemente”, puntualizó Alberto Boek, apoderado de Esmeraldas Santa Rosa.

Lo más preocupante de esta situación es que, aunque las autoridades capturaron a algunos de los asaltantes, solo se les imputaron delitos de hurto calificado y porte ilícito de armas. Sigue habiendo, en cambio, graves acusaciones de abuso que aún no han sido investigadas ni abordadas.

Además, el abogado defensor de los presuntos delincuentes los presentó como “humildes barequeros” exploradores de ríos en busca de minerales, que están siendo explotados, y hasta presentó certificados de guaqueros, quienes buscan tesoros enterrados.

Ahora bien, este incidente es solo uno de una serie de asaltos mineros similares que han ocurrido en el último tiempo en Boyacá. Días después del asalto a Cunas, hubo un intento de incursión a la mina Pablo Sánchez en Quípama, propiedad de Compañía Muzo Colombia.

