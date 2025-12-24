Hacia las 21:38 de la noche de este miércoles 24 de diciembre se presentó un sismo de magnitud 4.2 con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander). Así lo reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De la misma manera, algunos usuarios de redes sociales que lo reportaron en Bucaramanga.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: (Vea también: Tembló en Colombia durante la madrugada de este martes y no fue el único sismo de la noche)

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 145 kilómetros con una latitud de 6.8055 y una longitud de -73.11133333, según los datos preliminares registrados por la entidad.

Según los datos del SGC, los eventos sísmicos que se presentaron en la zona durante el 24 de diciembre fueron de menor magnitud y no reportaron daños ni sensaciones significativas debido a sus características de profundidad e intensidad.

Lee También

Horas antes, hacia las 18:23 de la tarde, también se presentó un evento similar, pero con una profundidad menor a 11 kilómetros y con epicentro en Chachagüí, departamento de Nariño.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-24, 18:23 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 11 km, Chachagüí – Nariño, Colombia – Area de Influe… ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/v1X4h3OMXg — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 24, 2025

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

La percepción de un sismo depende de distintos factores, como su magnitud, la profundidad a la que se genera y la distancia entre el epicentro y las personas que lo experimentan. Cuando un movimiento telúrico es sentido, es fundamental reportarlo, ya que esta información permite estimar de manera rápida los efectos del evento y facilita que los organismos de atención de emergencias actúen de forma oportuna y eficiente.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa sobre la ocurrencia de un sismo a través de sus redes sociales, como Twitter y Facebook, las personas que lo hayan percibido pueden diligenciar el formulario ‘Sismo Sentido‘. Esta herramienta de recolección de datos permite a la entidad evaluar rápidamente si se presentaron daños, comunicar la información a las autoridades responsables de atender la emergencia y determinar la intensidad del sismo, es decir, qué tan fuerte fue percibido. Esta medida cualitativa resulta clave para fortalecer el conocimiento y la gestión del riesgo sísmico en el país.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.