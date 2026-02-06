La Registraduría Nacional del Estado Civil definió este viernes 6 de febrero el orden en el que aparecerán las consultas interpartidistas y los precandidatos presidenciales en el tarjetón electoral que se utilizará en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Sigue a PULZO en Discover

La asignación de las posiciones se hizo mediante un sorteo público, el cual fue grabado y transmitido en vivo, y posteriormente divulgado a través de sus redes sociales oficiales, como parte de las garantías de transparencia del proceso electoral.

Este es el tarjetón:

El procedimiento permitió establecer la ubicación de los distintos bloques políticos y de los aspirantes presidenciales que participarán en las consultas.

Así encontrarán los ciudadanos las consultas el día de votación

Según explicó la Registraduría, los ciudadanos que decidan participar en estos procesos encontrarán las tres consultas —centro, derecha e izquierda— agrupadas en un solo documento electoral.

La entidad recordó que cada ciudadano solo podrá participar en una de las consultas, por lo que deberá elegir previamente el bloque político de su interés antes de solicitar la tarjeta electoral correspondiente.

En la parte superior está la ‘Consulta de las soluciones’ con:

Claudia López

Leonardo Huerta

En el medio está la ‘Gran consulta por Colombia’ con:

Mauricio Cárdenas

David Luna

Vicky Dávila

Juan Manuel Galán

Paloma Valencia

Juan Carlos Pinzón

Aníbal Gaviria

Enrique Peñalosa

Juan Daniel Oviedo

En la parte inferior esta el ‘Frente por la vida’ con:

Héctor Pineda

Édison Torres

Roy Barreras

Martha Bernal

Registraduría dice que buscó garantizar igualdad entre precandidatos

El organismo electoral señaló que el orden definido en el tarjetón responde exclusivamente al resultado del sorteo y no a decisiones administrativas ni a solicitudes de los partidos, con el fin de garantizar condiciones de igualdad para todos los precandidatos.

Además, reiteró que este mecanismo busca evitar ventajas indebidas y asegurar que los ciudadanos puedan identificar claramente las opciones disponibles al momento de votar.

La Registraduría indicó que en los días previos a la jornada electoral continuará publicando información pedagógica sobre el proceso de votación, con el objetivo de reducir confusiones y facilitar la participación ciudadana en las consultas del 8 de marzo.

* Pulzo.com se escribe con Z