Un nuevo frente frío mantiene en vigilancia a las autoridades y a las comunidades del Caribe colombiano, mientras Córdoba continúa en alerta roja por el comportamiento de varios ríos que ya obligan a evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuatro muertos y miles de damnificados en Córdoba, que sufre los estragos de las lluvias)

El meteorólogo Max Henríquez advirtió que, tras el reciente frente frío que golpeó con fuerza el norte del país, otro fenómeno similar podría presentarse este fin de semana, aunque con menor intensidad, pero con efectos que no deben subestimarse, especialmente en el estado del mar.

El nuevo frente frío podría alterar el estado del mar en las playas colombianas a partir del sabado, pero con menor intensidad que el anterior. Recomiendo que tanto turistas como pescadores esten atentos. Es una noticia en desarrollo pic.twitter.com/Ea8DpOLw0M — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 5, 2026

El especialista también alertó sobre el regreso de las lluvias en amplias zonas del litoral Caribe, producto de una circulación confluente que impactaría ciudades y regiones estratégicas. “Esta circulación va a producir lluvias de nuevo en el Caribe colombiano, incluyendo a Cartagena, Montería, Sincelejo y el golfo de Urabá, donde además el mar debe estar picado el fin de semana”, señaló.

Alerta Roja en Córdoba por alto nivel del río Sinú

En paralelo, la Gobernación de Córdoba confirmó que el departamento permanece en alerta roja por los altos niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, una situación que mantiene en riesgo a varias comunidades ribereñas.

“Córdoba se mantiene en ALERTA ROJA por los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, por lo que reiteramos el llamado a la evacuación de las personas en las zonas aledañas”, indicó la administración departamental.

🚨 Córdoba se mantiene en ALERTA ROJA por los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, por lo que reiteramos el llamado a la evacuación de las personas en las zonas aledañas. ¡En Córdoba nos cuidamos entre todos! 🤝 pic.twitter.com/DmVEYHgZYh — Gobernación de Córdoba (@GobCordoba_) February 5, 2026

Las autoridades insisten en que la combinación de lluvias persistentes y cambios en las condiciones marítimas obliga a extremar precauciones, mientras se hace seguimiento permanente a la evolución del fenómeno climático.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.