Bogotá vive este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva jornada del Día sin carro y sin moto, una de las medidas ambientales y de movilidad más importantes de la ciudad, aunque no está fuera de la polémica. La capital busca reducir la huella de carbono, mejorar la calidad del aire y promover el uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta, el transporte público y la caminata.

La jornada no es simbólica ni voluntaria: es una medida legal, obligatoria y sancionable, que se aplica desde hace más de dos décadas y hace parte de la cultura de movilidad de la ciudad. Este 2026 se cumple la versión número 28 del Día sin carro, una iniciativa que nació tras la Consulta Popular del 29 de octubre de 2000, cuando los bogotanos aprobaron institucionalizar esta jornada el primer jueves de febrero de cada año.

Durante este día, más de 1,8 millones de carros particulares y cerca de 430.000 motocicletas dejan de circular por las vías de Bogotá, según cifras oficiales de la Alcaldía Mayor.

Últimas noticias del Día sin carro

6:35 a.m 2026-02-05T06:35:34-05:00 ID: jbuqt Impacto en el medio ambiente Así será el impacto en la atmósfera en medio de la jornada del Día sin Carro #AEstaHora 🟢 | ¡Arrancamos con toda el #DíaSinCarroYSinMoto en Bogotá! 🙌🏽

Desde muy temprano, la secretaria @AsotoAdrina nos comparte un parte alentador sobre la calidad del aire.

Hoy #BogotáRespira un aire más limpio.

¡Juntos demostramos que sí es posible movernos de forma… pic.twitter.com/vyKxaXwzEU — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) February 5, 2026

5:12 a.m2026-02-05T05:12:34-05:00 ID: dpkhc Ya comenzó el Día sin carro Desde las 5 de la mañana empezó la restricción para vehículos particulares, motos y otros vehículos.

¿A qué hora comienza el Día sin carro hoy en Bogotá?

El Día sin Carro y sin Moto en Bogotá comienza a las 5:00 de la mañana de este jueves 5 de febrero de 2026.

Desde esa hora entra en vigencia la restricción total para vehículos particulares, motocicletas y demás automotores no autorizados.

¿Hasta qué hora es el Día sin carro en Bogotá hoy?

La jornada se extiende hasta las 9:00 de la noche.

Durante todo ese periodo está prohibida la circulación de los vehículos restringidos, y las autoridades de tránsito mantienen operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

¿Las motos pueden circular en el Día sin carro en Bogotá?

No. Las motos particulares NO pueden circular en el Día sin carro.

La restricción aplica tanto para carros particulares como para motocicletas particulares, sin excepción.

Solo están autorizadas las motocicletas que cumplan funciones específicas, como:

Mensajería y domicilios (debidamente acreditadas)

Vigilancia y seguridad privada

Control de tráfico

Fuerzas de seguridad del Estado

Motocicletas eléctricas o de cero emisiones

¿Qué vehículos NO pueden circular hoy en Bogotá?

No pueden movilizarse:

Carros y motos particulares

Vehículos con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación (placa amarilla)

Automóviles de academias de conducción

Vehículos híbridos o a gas

Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8

Vehículos de carga (según restricción habitual del Decreto 652 de 2025)

¿Qué vehículos sí pueden circular en el Día sin carro?

Sí pueden circular:

Transporte público (SITP, TransMilenio, TransMiZonal, alimentadores)

Vehículos eléctricos y de cero emisiones (incluye motos eléctricas)

Transporte para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia

Transporte escolar

Vehículos con capacidad mayor a 10 pasajeros

Servicios públicos domiciliarios

Control de tráfico

Caravana presidencial

Fuerzas Militares, Policía, CTI

Vehículos diplomáticos

UNP

Carrozas fúnebres

Control operacional del SITP

Transporte de valores

¿Cuánto es la multa por circular en el Día sin carro en Bogotá?

La sanción es clara:

Multa: 633.000 pesos.

Sanción adicional: inmovilización del vehículo

Esto implica costos extra por:

Grúa

Patios

Tiempo de inmovilización

El valor real puede superar ampliamente el monto de la multa.

Transporte público y alternativas de movilidad

Para garantizar la movilidad de la ciudad, el sistema opera al 100% de su capacidad:

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

10.482 buses activos en toda la red

163 cabinas en el TransMiCable de Ciudad Bolívar

37.000 taxis disponibles

8.001 cupos de cicloparqueaderos

Más de 683 km de ciclorrutas

Más de 9.500 km de andenes

Recomendaciones para ciclistas y peatones

Las autoridades recomiendan:

Uso obligatorio de casco

Luces blanca (delantera) y roja (trasera)

Elementos reflectivos

Respeto por las señales de tránsito

Prioridad al peatón

“La vida es la prioridad en las vías”, recordó la Secretaría de Movilidad.

