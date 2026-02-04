Este miércoles 4 de febrero, el Gimnasio Campestre y el Marymount, dos de los colegios más tradicionales y reconocidos de Bogotá, anunciaron su unión para formar una nueva institución: el Gimnasio Marymount Campestre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Importante colegio cerró en Bogotá porque plata no dio para más: funcionó más de 50 años)

Esta decisión, comunicada mediante una carta compartida por Caracol Radio, representa un hito en la educación privada de la capital colombiana y busca integrar lo mejor de ambas tradiciones en un proyecto educativo innovador y renovado.

En la misiva, recogida por la emisora, las directivas de ambas instituciones explicaron que la unión surge “después de un proceso serio, responsable y cuidadosamente orientado por los principios que han definido la identidad y el quehacer” de ambos colegios.

Lee También

Acá, la carta que compartió el periodista Jorge Espinosa:

Noticia educativa: Confirma @CaracolRadio que dos colegios privados en Bogotá, el Gimnasio Campestre y el Marymount, ambos con casi 80 años de historia en Bogotá, anuncian que se unen y que unirán su proyecto educativo en UN solo colegio 👇👇 pic.twitter.com/UHIXktuZrW — Espinosa (@EspinosaRadio) February 4, 2026

Los consejos directivos decidieron unir sus proyectos formativos en una sola fundación y un solo colegio, dando origen al Gimnasio Marymount Campestre, “una institución nueva que integra lo mejor de ambas tradiciones con una mirada clara y comprometida hacia el futuro para la educación de hombres y mujeres con un modelo único e innovador”.

El nuevo colegio pondrá al servicio de la comunidad “su amplia experiencia en la educación de hombres y mujeres, con un énfasis decidido en la formación integral, el reconocimiento de la dignidad humana, el servicio como propósito de vida, el desarrollo del carácter y la participación activa de los Gimnasianos Marymount en la vida de su colegio y de Colombia, desde una perspectiva abierta, ética y verdaderamente global”.

¿Cuándo comenzará la integración de los colegios?

De acuerdo con el documento citado por la mencionada cadena radial, la implementación será gradual a lo largo de los próximos tres años académicos, comenzando en agosto de 2026. Durante el período 2026-2027, “no se presentará ningún cambio en la operación de los dos colegios; cada uno continuará funcionando con total normalidad”, mientras se avanza en el diseño de las etapas posteriores.

La integración iniciará gradualmente a partir de 2027-2028 y se completará en agosto de 2029, cuando operará como un solo colegio plenamente integrado. Mientras tanto, cada colegio mantendrá a su rector, equipos directivos y docentes respectivos.

¿Cuál es la historia del Gimnasio Campestre?

El Gimnasio Campestre fue fundado en 1946 por Alfonso Casas Morales, quien abrió sus puertas el 20 de febrero de ese año. Ubicado en el norte de Bogotá (calle 165 n.º 8A-50), el colegio se orientó desde sus inicios a formar “caballeros” y “hombres de honor”, según el ideal proclamado por su fundador, quien dirigió la institución hasta su fallecimiento en 1987.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gimnasio Moderno (@gimnasiomoderno)

Desde entonces, ha mantenido una tradición de educación integral para varones, enfatizando valores cristianos, honestidad, competencia y orgullo de ser colombiano.

A lo largo de sus más de 75 años de historia, se ha consolidado como un referente académico, incorporando investigación desde hace 25 años en su proyecto educativo, y ha formado generaciones de líderes influyentes en la sociedad colombiana.

¿Cuál es la historia del Colegio Marymount?

El Colegio Marymount de Bogotá fue fundado en 1948 por las Religiosas del Sagrado Corazón de María (RSHM), una comunidad creada en 1849. Fue el primero de los colegios que esta congregación estableció en Colombia, iniciando labores en una casa en Usaquén en marzo de 1948, bajo la primera rectora, Madre Annunciata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guía Colegio | María Alejandra Franco (@guiacolegio)

Forma parte de una red global de instituciones educativas católicas inspiradas en la visión de empoderar a mujeres y niños. Especializado en la formación de niñas y jóvenes, el Marymount ha enfatizado una educación católica, multilingüe (incluyendo inglés y portugués), con programas como el Bachillerato Internacional (IB), y un enfoque en liderazgo para servir a los demás.

Con cerca de 75 años de trayectoria en Bogotá, ha impactado a miles de egresadas, manteniendo fiel su misión fundacional de educar para una mayor participación en la sociedad.

* Pulzo.com se escribe con Z