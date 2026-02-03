El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las versiones que circulan en torno a una supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, y rechazó de manera categórica haber recibido recursos de organizaciones criminales.

El jefe de Estado se refirió al tema en una entrevista con Julio Sánchez Cristo, quien le preguntó por las pruebas que el capo dice tener y por el presunto conocimiento del mandatario sobre la llegada de esos dineros a su campaña.

Petro sostuvo que las organizaciones criminales suelen intentar acercamientos de ese tipo, pero negó haber aceptado cualquier apoyo económico.

“Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña” manifestó el presidente, que a reglón seguido dijo: “No me asusto con chantajes”.

Durante la conversación, el presidente aseguró que nunca cedió ante presiones de estructuras ilegales y que, de haberlo hecho, su destino habría sido muy distinto.

“Si yo quisiera, estaría lleno de billete, solo que allá estaría muerto, por allá preso… quién sabe cómo… descuartizado”.

Petro afirmó que conoce el funcionamiento de los grupos criminales y que no se deja intimidar por amenazas o intentos de extorsión. Incluso, señaló que esa postura la ha expresado ante autoridades internacionales.

“Yo sé lo que son ellos y a mí esos chantajes, se lo dije también a la CIA: los chantajes no van conmigo [sic]. Si alguien cometió un error, que lo pague, pero yo no me asusto con eso”.

El mandatario reiteró que su proyecto político no depende de estructuras ilegales, sino del respaldo ciudadano expresado en las urnas.

“No me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo y por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre”.

Petro recordó la extradición de ‘Pipe Tuluá’ y habló de su hermano

En ese contexto, el presidente señaló que su independencia frente a grupos criminales fue clave para autorizar la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, una decisión que, según dijo, desvirtúa cualquier versión de cercanía con el narcotraficante.

“Si no, no podría extraditarlo y lo extradité”.

Petro también se refirió a rumores sobre presuntos pagos a funcionarios públicos para evitar la extradición del capo, versiones que, según indicó, ha conocido de manera informal.

“No sé si él les pagó a funcionarios. Sé de eso, de ese tipo de rumores… de que quería pagar por que no lo extraditaran”.

No obstante, insistió en que nunca aceptó sobornos ni ofrecimientos de ese tipo.

“Yo sería muy rico en este momento si hubiera aceptado ese tipo de ofrecimientos, pero no… porque no voy a ser esclavo de ningún bandido”.

Finalmente, el presidente habló de las menciones que involucran a su hermano, Juan Fernando Petro, y aseguró que ya conversó con él sobre el tema.

“Yo hablé con él, y me dice que eso no existe”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.