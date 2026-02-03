Gustavo Petro dio sus primeras declaraciones a la prensa colombiana sobre los temas que abordó en el encuentro con Donald Trump este 3 de febrero. Como ya se había anticipado, uno de los temas por abordar y quizás de los más amplios era la lucha contra el narcotráfico que, durante los últimos meses, había elevado la relación bilateral de los países a no muy buenos términos.

Por su parte, Tump había afirmado que gran cantidad de drogas ilícitas provienen desde Colombia y que desde este Gobierno no se había hecho mayor trabajo para frenarlas.

A esto, hoy Petro le dio su punto de vista a Trump sobre este tema y le pidió colaboración para justamente frenar a los carteles del narcotráfico.

A esto, hoy Petro le dio su punto de vista a Trump sobre este tema y le pidió colaboración para justamente frenar a los carteles del narcotráfico.

“Los capos no están viviendo en Colombia y le mostré los alias de los capos que dominan a los capos en Colombia y que viven en el extranjero, incluido Estados Unidos (…) Le pedí el favor que juntemos la fuerza para perseguir sus capitales y capturarlos por fuera de Colombia, donde están viviendo. Y si no, no acabamos el narcotráfico en Colombia, en Ecuador, en Latinoamérica y Estados Unidos”, dijo el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

Petro ha sido enfático en que el narcotráfico se ha desplazado al sur gracias al trabajo adelantado por Colombia, motivo por el cual está entrando a Ecuador. En articulación con esto, le propuso a Donald Trump trabajar en conjunto para apoyar al país dirigido por Daniel Noboa.

Justamente sobre la relación con Ecuador, Petro agregó: “No hay una enemistad entre Noboa y Petro. Creo que hay una bola de desinformación, misma que había entre Trump y yo que se ha deshecho hoy. Hay fuerzas a las que les interesan que rompamos relaciones”, dijo el presidente.

“Le dije al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos con Noboa, volviéramos a ser amigos. Él dijo: ‘voy a llamarlo'”, agregó Petro.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.