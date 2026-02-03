En una entrevista con Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro contó varios de los puntos en común que tuvo con el presidente Donald Trump, en su reunión de este 3 de febrero.

En medio de la conversación, contó el mandatario colombiano, hubo varios elogios y reconocimientos mutuos. Uno de ellos fue el que le hizo Petro a Trump por la decoración de la Casa Blanca, específicamente de un pasillo en el que están todas las fotos de los presidentes que han pasado por Washington.

“No conocía la Casa Blanca ahora. La última vez la había visto fue con Biden, creo que tres veces. Ahora la vi más bonita, la verdad sea dicha. Le dije que era un buen diseñador y lo es porque cambió eso. El corredor, que yo llamo el túnel del tiempo, y que también está en un lugar muy oscuro en la Casa de Nariño, recorre la historia de cada país y me gustó mucho”, dijo Petro.

El mandatario colombiano quiso usar un ejemplo sobre lo que vio: “Es blanco, usted ha escuchado ‘Imagine’, de John Lennon, entonces esas casas con cortinas blancas, donde las brisas corren de lado a lado me encanta. Aquí hace mucho frío, entonces no corría ninguna brisa, pero el diseño estuvo espectacular. Me gustó…“.

Este fue uno de los varios elogios que tuvieron mutuamente, pues en medio de la entrega de regalos, el presidente colombiano salió con una foto del encuentro y un libro firmado por el presidente de Estados Unidos.

En la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Petro también mencionó que su reunión fue muy fructífera porque les permitió poner sobre la mesa los puntos en los que están de acuerdo respecto a la lucha contra las drogas, las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador y otros aspectos.

Esta es la primera declaración que da el presidente colombiano sobre la que muchos consideran es una de las reuniones más importantes de los últimos años, pues sucede en un momento de mucho conflicto entre los dos mandatarios.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.