Según dice Gustavo Petro, durante el encuentro con Trump se trataron diferentes temas como la cooperación entre ambos países y también Venezuela y el futuro de varias empresas.

Sin embargo, un momento curioso se dio cuando el mandatario de Estados Unidos le dio un detalle que él no se esperaba.

“Bueno […] él me regaló una gorrita roja de ‘Make Great America Again (hacer grande América de nuevo)’ y, entonces cuando me la regaló, yo cogí un esfero y le puse S a América: Américas. Hagamos grande las Américas. Y él dijo: ‘Muy chistoso, muy chistoso’, pero para mí es muy serio. Y es el camino por el que hay que ir, le llamo a eso un pacto por la vida”, relató Petro, en entrevista con Caracol Radio.

Este es el estilo de gorra que le regaló Trump a Petro hoy:

¿De qué hablaron Petro y Trump hoy?

El mandatario colombiano también contó que le expresó a Trump una queja y es que el expresidente Biden no le cumplió con nada.

“Le presenté unas cartas (en inglés) que lo que le solicitan es desclasificar los archivos secretos alrededor de dos grandes temas de nuestra historia, como tiene que ver con el presente, pero son importantes: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril del 48) y otra el Palacio de Justicia (1985)”, aseveró Petro.

Así mismo, contó que Trump le preguntó por Delcy Rodríguez y él le contestó que ha estado hablando con las fuerzas oficialistas racionales en Venezuela y le expresó que ese país se merece el futuro y del pasado se sacarán las lecciones que haya que sacar.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.