El presidente Gustavo Petro recibirá un permiso especial de entrada a Estados Unidos con vigencia por cinco días, un documento que le permitirá viajar para la reunión que sostendrá con el mandatario estadounidense Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, según confirmaron fuentes diplomáticas.

La visa especial comenzará a regir a partir del primero de febrero y cubrirá la duración de la visita oficial, un requisito imprescindible dado que ni Petro ni la canciller Rosa Villavicencio contaban con una visa vigente para ingresar legalmente al país norteamericano.

Este permiso diplomático, emitido por Estados Unidos, permitirá a la delegación colombiana estar en suelo estadounidense durante ese lapso sin contratiempos migratorios, y responde a los protocolos necesarios para un encuentro de alto nivel entre jefes de Estado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca informó que con este documento se supera uno de los principales escollos que quedaban por resolver antes de la cumbre bilateral.

La emisión de este permiso temporal ocurre en un contexto de relaciones tensas entre los dos países. En 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Petro tras una protesta en Nueva York y su participación activa en marchas pro Palestina, lo que derivó en fuertes críticas diplomáticas entre Bogotá y Washington.

La visa de cinco días, lejos de ser un documento permanente, fue diseñada específicamente para la estancia correspondiente a la agenda oficial. No se trata de una visa tradicional de múltiples entradas o de largo plazo, sino un permiso temporal que da luz verde a la entrada del presidente y la canciller durante los días que abarcará la misión oficial.

Además de Petro y Villavicencio, otros funcionarios colombianos también buscan este tipo de visa temporal para acompañar al presidente durante la visita, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ya habría presentado su documentación por medio de la Cancillería.

La reunión en Washington tiene como uno de sus puntos centrales el diálogo sobre la lucha contra las drogas, un tema que ha generado fuertes intercambios públicos entre Petro y Trump. El presidente colombiano ha defendido las cifras de su país frente al narcotráfico, a la vez que el mandatario estadounidense ha formulado acusaciones sin evidencia que lo vinculan con ese flagelo.

Con este permiso temporal, la delegación colombiana tendrá la garantía de entrar y salir del país norteamericano sin inconvenientes durante esos cinco días, y con ello se busca dar paso a una fase más pragmática en la relación bilateral, que había estado marcada por tensiones y sanciones en el último año.

