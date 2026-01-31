Estados Unidos inició a la medianoche de este sábado una nueva parálisis presupuestaria, luego de que el Congreso no lograra cerrar a tiempo un acuerdo completo sobre el financiamiento del gobierno federal. El cierre parcial, conocido como ‘shutdown’, se produce a la espera de una votación clave en la Cámara de Representantes prevista para el lunes, que podría poner fin al bloqueo.

Este nuevo episodio ocurre apenas tres meses después del ‘shutdown’ más prolongado en la historia reciente del país, registrado entre octubre y noviembre del año pasado. Sin embargo, en esta ocasión, las autoridades prevén que el impacto sea limitado, debido a que el cierre podría extenderse solo durante el fin de semana.

Horas antes del inicio de la parálisis, el Senado estadounidense aprobó un proyecto presupuestario, pero el texto aún debe recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes para entrar en vigor. Mientras tanto, el bloqueo administrativo se mantiene, aunque sin que se espere, por ahora, el envío masivo de funcionarios a licencias sin sueldo.

El principal punto de fricción fue la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La oposición demócrata se negó inicialmente a respaldar esa partida presupuestaria luego de la muerte a tiros de dos manifestantes durante operaciones antinmigración adelantadas por el gobierno del presidente Donald Trump en el estado de Minesota.

Dura división en Estados Unidos por el presupuesto federal

El proyecto aprobado el viernes en el Senado obtuvo 71 votos a favor y 29 en contra, como resultado de un acuerdo entre el mandatario republicano y los senadores demócratas. En ese consenso, la oposición aceptó avalar cinco de los seis apartados del presupuesto, dejando por fuera el correspondiente al DHS, que será objeto de nuevas negociaciones durante las próximas dos semanas.

En medio del bloqueo, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) pidió a los distintos departamentos activar sus planes de contingencia para un cierre gubernamental, aunque expresó su expectativa de que la parálisis sea breve y se supere tras la votación programada en el Congreso.

