La investigación sobre el asesinato de Acosta Leal comienza a revelar nuevos elementos sobre su perfil y su entorno.

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Este diario pudo establecer que la víctima se desempeñó como profesional especializado en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, una de las entidades públicas más importantes de Bogotá. Pero ese no es el único dato que ha surgido en medio de las indagaciones.

De acuerdo con documentos revisados, Acosta Leal aparece registrado como propietario de tres apartamentos ubicados en el sector de Salitre, una de las zonas residenciales del occidente de la capital.

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Las propiedades de la víctima del Salitre

Lo llamativo es que estas propiedades se encuentran a pocos metros del lugar donde fue asesinado, un detalle que ahora forma parte de las líneas de análisis de las autoridades que intentan esclarecer lo ocurrido.

Los registros patrimoniales y laborales de la víctima están siendo revisados por los investigadores para reconstruir su entorno y determinar si estos elementos pueden aportar pistas sobre el móvil del crimen.

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El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.