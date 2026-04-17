La tensión entre la prensa y el candidato presidencial Abelardo De La Espriella subió de tono este viernes. Tras la publicación de un comunicado de su campaña en el que señalaba directamente a las periodistas Camila Zuluaga y Lina Sandoval —quienes expusieron su lujosa llegada en helicóptero a la Universidad de La Sabana—, las respuestas desde los micrófonos de Blu Radio no se hicieron esperar.

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Camila Zuluaga abrió el debate expresando su sorpresa por el tono del comunicado, recordándole al candidato que el escrutinio de los medios es parte fundamental del ejercicio democrático que él dice defender. “Me llama la atención que, a pesar del respeto con el que hemos tratado su candidatura, decida esgrimir su comunicado contra dos periodistas”, afirmó Zuluaga, quien manifestó su deseo de que la “animadversión” de De La Espriella contra la prensa no empañe el debate electoral.

Sin embargo, la crítica más aguda llegó por parte de la periodista Ana Cristina Restrepo, quien no se guardó nada al calificar el historial del abogado frente a la libertad de prensa. Restrepo calificó a De La Espriella como un “perseguidor profesional” de periodistas y cuestionó su comportamiento ahora que aspira al cargo más importante del país.

“Si esto es de candidato, cómo será de presidente. El trabajo de nosotros es el control del poder político”, sentenció Restrepo. Además, denunció una dinámica que, según ella, se ha vuelto constante: el ataque sistemático de grupos digitales afines al candidato.

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Restrepo fue enfática en señalar que, mientras se emiten los programas de análisis, existen ataques coordinados en plataformas como YouTube. “Las bodegas del señor De La Espriella… todo el tiempo son las bodegas atacando y esa es una forma sucia de hacer política”, aseguró la periodista.

Este nuevo episodio reabre la discusión sobre las garantías para el ejercicio periodístico en Colombia de cara a las elecciones de 2026. Mientras la campaña de De La Espriella defiende su derecho a defenderse de lo que consideran ataques mediáticos, desde el gremio periodístico crece la preocupación por el señalamiento directo a comunicadores que cuestionan las formas y la financiación de los candidatos.

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