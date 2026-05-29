La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer el asesinato de Wilmer Rivera Bautista, el hombre de 51 años y oriundo de Togüí (Boyacá), quien fue atacado por sicarios pasado el mediodía del jueves 28 de mayo. El hecho violento se registró en una calle del barrio Santa Librada, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, cuando la víctima se movilizaba a bordo de un vehículo Kia Picanto de color plateado.

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De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, Rivera Bautista recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza. Aunque fue auxiliado y trasladado de inmediato a un centro médico especializado por uniformados de la Policía Metropolitana, el comerciante perdió la vida horas después debido a la gravedad de la herida. En las verificaciones iniciales a sus pertenencias, investigadores hallaron en su teléfono celular el contacto de un local de revisión tecnomecánica para vehículos pesados ubicado en la zona quinta de Usme.

Una investigación hecha por El Tiempo destapó las actividades comerciales a las que se dedicaba la víctima. Rivera Bautista figuraba como el único accionista del Club Ganadero La Dorada M.D., un establecimiento comercial dedicado a la venta de comidas que funciona en la localidad de Puente Aranda. De igual manera, era reconocido en el sector comercial por dedicarse a la compra y venta de automóviles y motocicletas.

Sin embargo, el proceso de caracterización judicial también dejó al descubierto un complejo historial delictivo. El comerciante aparecía vinculado formalmente a un proceso activo por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión junto a otras personas. Asimismo, los registros judiciales arrojaron que Rivera Bautista enfrentó un proceso por el delito de hurto —el cual le fue precluido en julio de 2020 por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá—, antecedente por el cual alcanzó a estar privado de la libertad en el centro penitenciario de La Picota.

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