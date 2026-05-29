El Colegio Distrital Prado Veraniego sede A, ubicado en el norte de Bogotá, se convirtió en el escenario de una tragedia que mantiene en luto a la comunidad académica. Durante el descanso del pasado miércoles 27 de mayo, Johan Manuel Percy, un estudiante de 16 años que cursaba undécimo grado, se encontraba jugando a boxear con un compañero cuando recibió un golpe en el pecho que terminó costándole la vida.

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Según narraron testigos del hecho, el menor se desplomó inmediatamente después del impacto. A pesar de los esfuerzos de sus propios compañeros por reanimarlo en el lugar y de su posterior traslado de urgencia a un centro médico, el joven llegó sin signos vitales a la clínica. En medio del dolor, su madre, Luz Myriam Vargas, conversó con Noticias RCN sobre las ilusiones que compartía con su hijo, quien tenía el deseo de estudiar zootecnia: “Estaba contento por su grado y me había dicho que quería que le hiciera una fiesta. Le dije que sí y por eso estaba ahorrando”.

La familia de la víctima ha denunciado públicamente que las directivas de la institución educativa no les han brindado la información ni el acompañamiento necesario, señalando especialmente el silencio respecto a la identidad del estudiante involucrado. Ángela Herrera, hermana de la víctima, detalló cómo ocurrió el lamentable momento basándose en los testimonios conocidos: “Le pegan el puño en el pecho y eso hace que caiga. Sin embargo, se levanta a continuar, camina unos pasos y se desploma nuevamente”. Ante esta situación, Vargas le hizo un fuerte llamado al joven responsable del golpe para exigir justicia: “Que ponga la cara y diga algo. Ni lo conozco”.

Frente a la gravedad de los hechos, el pronunciamiento oficial provino de la Secretaría de Educación Distrital. La entidad aseguró que el colegio activó de manera oportuna los protocolos de emergencia establecidos para estos casos, junto con la puesta en marcha de procesos de acompañamiento emocional y psicosocial para la comunidad escolar. Asimismo, manifestaron que permanecen atentos al desarrollo de la investigación penal que adelantan las autoridades competentes y expresaron su total disposición para aportar las pruebas que se consideren necesarias.

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