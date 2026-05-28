Lo que comenzó como una tarde cotidiana terminó convirtiéndose en una tragedia para la familia de Martha Cecilia Mendoza, una mujer de 59 años que perdió la vida tras ser atropellada en el sur de Bogotá por una camioneta que, según denuncian sus familiares, circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y sin revisión tecnomecánica vigente.

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El fatal accidente ocurrió el pasado 19 de mayo en el barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda, y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades y difundida por Noticias RCN, una camioneta Chevrolet de color rojo transitaba por la zona presuntamente a alta velocidad cuando terminó impactando otro vehículo.

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo el automotor colisionó contra una camioneta blanca y posteriormente arrolló a Martha Cecilia Mendoza, quien se encontraba cerca del lugar.

La fuerza del impacto fue tan fuerte que la mujer falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Catalina García, hija de la víctima y testigo de lo ocurrido, relató los angustiosos momentos que vivió durante el accidente.

“Solo giré y vi al tipo ya encima, la camioneta roja encima. Mi mamita, alcancé a ver que ella iba saliendo del carro”, contó en entrevista con Noticias RCN.

La mujer también recordó la incertidumbre que enfrentó en las horas posteriores al siniestro, cuando buscaba información sobre el estado de salud de su madre.

“Yo preguntaba por mi mamá y no me daban razón. Si me hubieran dicho que había fallecido ahí, creo que me hubiera puesto peor”, manifestó.

Según los reportes conocidos por la familia, el conductor involucrado en el accidente fue trasladado a un centro médico tras el choque. Sin embargo, posteriormente habría solicitado el alta voluntaria, situación que ahora también es objeto de revisión dentro de las investigaciones.

Uno de los aspectos que más inquieta a los familiares de Martha Cecilia Mendoza tiene que ver con el historial del vehículo y de su conductor.

De acuerdo con documentos revisados durante las indagaciones, la camioneta involucrada habría estado relacionada con al menos cuatro accidentes de tránsito entre 2022 y 2024, tres de ellos con personas lesionadas.

Además, registros judiciales indicarían que el conductor enfrenta tres procesos activos por lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito. La familia asegura que durante la recopilación de información conoció que el vehículo presuntamente no contaba con Soat ni con la revisión tecnomecánica al día.

“Empezamos a investigar y nos dicen que este sería el quinto accidente relacionado con esta persona. Siempre son choques múltiples, heridos o fallecidos. Además, estaría sin Soat y sin tecnomecánica”, denunció Catalina García.

Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

Los familiares de la víctima solicitaron a la Fiscalía y a los organismos de tránsito que se investigue a fondo lo ocurrido y se determine la responsabilidad del conductor.

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Asimismo, piden esclarecer por qué una persona con antecedentes relacionados con siniestros viales habría continuado conduciendo vehículos sin mayores restricciones.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Martha Cecilia Mendoza insiste en que el caso no quede en la impunidad y que se adopten medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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