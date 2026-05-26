Las autoridades de tránsito avanzan en la búsqueda del conductor de un BMW que atropelló y mató a Marjorie Esperanza Martínez Martínez, reconocida gimnasta santandereana que representó a Colombia en diferentes competencias nacionales e internacionales. El hecho ocurrió en la autopista entre Floridablanca y Piedecuesta, a la altura de Mac Pollo.

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De acuerdo con las primeras versiones, Marjorie se movilizaba en una motocicleta de placas LT44D cuando fue embestida violentamente por el vehículo. Dentro del automóvil viajaban varias personas, pero el conductor decidió escapar del lugar sin auxiliar a la deportista, por lo que el caso es investigado como un nuevo episodio de “carro fantasma”.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona se convirtieron en pieza clave para identificar al responsable del accidente. Según las autoridades, el impacto ocurrió cerca de 300 metros adelante del paradero conocido como “Papi Quiero Piña”, donde la mujer de 35 años perdió la vida de manera instantánea.

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Los investigadores manejan como principal hipótesis que el BMW chocó a la motociclista por la parte trasera y posteriormente la arrastró varios metros sobre la vía antes de huir. Agentes de tránsito adelantan la recolección de evidencias y revisan grabaciones para establecer la ruta que tomó el conductor después del accidente.

La muerte de Marjorie generó conmoción entre familiares, amigos y personas cercanas al deporte colombiano. La mujer era madre de una niña de 8 años y esposa de un ciudadano que ahora enfrenta la tragedia de quedar viudo tras el fatal siniestro vial.

En medio del dolor, Fredy Martínez, hermano de la víctima, pidió justicia y recordó la trayectoria deportiva de Marjorie. “Es duro para la familia, nos tocó a nosotros con un conductor fantasma que se lleva a una gran hermana, esposa y mamá”, expresó. Además, destacó que la gimnasta representó a Colombia en varias competencias en Las Vegas y que años después decidió alejarse del deporte para dedicarse a su hija.

#Noticia🔴 | El pasado viernes, en horas de la madrugada, en la vía que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, perdió la vida Matyury Esperanza Martínez Martínez, tras ser arrollada por un vehículo fantasma cuando regresaba a su casa después de salir de trabajar. Esto conoció… pic.twitter.com/dZCIrZCeQ3 — Canal TRO (@CanalTRO) May 26, 2026

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