Mientras el debate económico del país sigue concentrado en inflación, empleo y desaceleración, en Santander comenzó a moverse una nueva apuesta enfocada en fortalecer pequeños negocios, proyectos productivos y obras locales con recursos públicos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Negociazo de los centros comerciales no se detiene: ventas ya superan los $ 47 billones)

El escenario fue San Gil, donde más de 110 emprendimientos provenientes de 16 municipios participaron en una jornada que reunió a empresarios, productores, asociaciones y representantes institucionales alrededor de iniciativas relacionadas con economía popular, infraestructura y comercialización regional.

El encuentro dejó sobre la mesa anuncios de inversión que superan los 21.000 millones de pesos entre 2025 y 2026, recursos que estarían dirigidos principalmente a fortalecer proyectos productivos, vías terciarias y espacios para el comercio agroalimentario en distintas zonas del departamento.

Lee También

Durante la jornada, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que uno de los objetivos es consolidar procesos de economía popular en regiones que históricamente han enfrentado limitaciones para acceder a recursos e infraestructura.

Proyectos viales en Santander

Uno de los temas que más peso tomó en el encuentro fue el relacionado con proyectos viales, especialmente placas huella, una necesidad recurrente en varios municipios santandereanos por las dificultades de conexión rural y transporte de productos agrícolas.

Además, se planteó el fortalecimiento de escenarios de comercialización en San Gil, entre ellos la modernización de la plaza de mercado y la posibilidad de desarrollar un centro agroindustrial para el sur del departamento.

La jornada también sirvió para medir el alcance que están teniendo distintos procesos productivos locales. Según cifras entregadas durante el evento, más de 3.000 personas participaron en recorridos, muestras y espacios de intercambio comercial.

El movimiento económico alrededor de pequeños productores y emprendimientos regionales viene tomando fuerza en Santander en medio de la búsqueda de nuevas alternativas para dinamizar la economía local y fortalecer cadenas agrícolas y comerciales fuera de las grandes capitales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.