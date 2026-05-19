El caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció misteriosamente tras ingresar a un centro estético clandestino en el sur de Bogotá, sumó un nuevo y determinante capítulo. El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, confirmó en diálogo con Blu Radio el despliegue de un operativo de alta complejidad en el departamento de Cundinamarca para dar con su paradero.

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De acuerdo con el alto oficial, las labores de búsqueda e investigación ya salieron de la capital del país y se concentran en un terreno específico gracias a los datos recopilados en las últimas horas. “En este momento hay un componente de la Policía Nacional, de investigación criminal y de inteligencia, en un lugar rural de Cundinamarca”, aseguró el general Salamanca.

De hecho, en Blu Radio confirmaron que encontraron el cuerpo de una persona en inmediaciones del frigorifico Guadalupe, más exactamente en las aguas del río Tunjuelito, un canal en el que vecinos de Yulixa estuvieron recorriendo para ayudar con su búsqueda. Por ahora falta comprobar si este cadáver corresponde a la mujer que está desaparecida desde el pasado jueves.

Por otra parte, la inspección minuciosa al Chevrolet Sonic gris en el que sacaron a rastras a Yulixa Toloza arrojó las primeras pistas científicas. Un equipo especial de la Sijín de Cúcuta, en apoyo con el CTI de la Fiscalía, logró interceptar el vehículo y hallar elementos materiales probatorios que serán determinantes para el juicio.

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Fuentes cercanas a la investigación confirmaron en primicia que peritos forenses encontraron huellas dactilares y rastros de cabello en el interior del carro. Aunque las autoridades buscaban evidencias más contundentes, un investigador del caso detalló las condiciones en las que se encontró el automotor: “En el carro no había rastro de sangre ni otros fluidos. Solo se encontraron huellas y cabello, pero esos resultados demoran varios días en salir”.

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