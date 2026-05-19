Luego de que se encendieran las alarmas en el país por un accidente en el fuerte militar de Tolemaida con el nuevo fusil Jaguar —el armamento bandera que impulsó el presidente Gustavo Petro—, la Industria Militar de Colombia (Indumil) emitió un pronunciamiento oficial para explicar detalladamente qué fue lo que falló en el polígono.

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A través de un comunicado, la entidad atribuyó el preocupante episodio a “fallas mecánicas controladas” dentro del proceso de validación técnica y operacional de la nueva arma colombiana, la cual busca reemplazar la dependencia tecnológica extranjera.

Según detalló Indumil, los hechos ocurrieron entre el 14 y el 16 de mayo durante unas jornadas de ensayos en las que participaron 12 funcionarios de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y equipos de ingeniería de la industria militar, todo en el marco del proceso de “maduración tecnológica” del armamento.

En medio del ejercicio, el mecanismo de dos de los fusiles bajo evaluación colapsó. La empresa explicó textualmente el daño:

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“En dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, señaló la compañía.

En términos más sencillos, el problema radicó en los ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón, un defecto que provocó el estallido de gases hacia los operarios en el polígono de pruebas.

A diferencia de las primeras versiones que hablaban de un solo lesionado, Indumil confirmó que fueron dos los uniformados involucrados: un técnico y un suboficial de las Fuerzas Militares. Ambos recibieron atención médica inmediata en el dispensario militar del fuerte de Tolemaida.

Para dar un parte de tranquilidad, la entidad aclaró que tras las valoraciones se determinó que solo uno de ellos presentó lesiones superficiales y que ninguno sufrió afectaciones graves que pusieran en riesgo su integridad física.