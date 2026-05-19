Una nueva masacre sacudió la región del Catatumbo, en Norte de Santander, dejando un saldo preliminar de seis personas muertas. Entre las víctimas mortales se reporta un líder social y sus respectivos escoltas.

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El violento ataque ocurrió en la carretera que comunica a Ocaña con el municipio de Ábrego. Criminales armados interceptaron una camioneta blindada perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los atacantes utilizaron armas de largo alcance para disparar de forma directa contra los vidrios y las puertas laterales del automotor. El blindaje del vehículo no logró resistir el fuerte impacto de las balas.

De acuerdo con reportes preliminares, el trágico suceso cobró la vida de dos mujeres y cuatro hombres en el lugar de los hechos. Los escoltas del esquema de seguridad fallecieron de forma inmediata.

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Las autoridades competentes aún trabajan en el terreno para establecer la identidad de las personas protegidas y de los funcionarios de la UNP asignados a este esquema de seguridad.

Dos hombres cometieron el crimen tras detener el vehículo en la vía nacional. La zona del Catatumbo sufre una persistente disputa territorial entre diversos grupos al margen de la ley.

¿Dónde queda el Catatumbo en Colombia?

El Catatumbo es una región geográfica de gran importancia estratégica y ecológica ubicada en el noreste de Colombia. Este territorio se localiza específicamente en la totalidad del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

La región abarca una superficie aproximada de diez mil kilómetros cuadrados. Está conformada principalmente por once municipios del departamento, entre los cuales destacan de forma permanente Ocaña, Convención, Tibú, El Tarra, Teorama, San Calixto y Ábrego.

Geográficamente, el territorio está delimitado por la imponente Serranía de los Motilones en su costado occidental. Esta formación montañosa actúa como una barrera natural que separa a la región del resto del territorio colombiano.

Hacia el oriente, la región se extiende suavemente hasta integrarse por completo con la rica cuenca del Lago de Maracaibo en Venezuela. El río Catatumbo es la arteria fluvial principal de toda esta zona fronteriza.

El relieve del Catatumbo es variado, transitando desde terrenos montañosos andinos hasta extensas llanuras tropicales. Esta diversidad de ecosistemas permite una amplia variedad de actividades agrícolas y una inmensa riqueza en biodiversidad natural.

La ubicación fronteriza ha definido la historia y la dinámica social del territorio durante décadas. Su conectividad directa con Venezuela la convierte en un corredor de alto valor comercial, logístico y, desafortunadamente, también de orden público.

Dentro de sus límites geográficos protegidos se encuentra el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Este parque nacional preserva bosques húmedos tropicales milenarios y salvaguarda el territorio ancestral de las comunidades indígenas del pueblo Barí.

El Catatumbo conecta el interior de Colombia con los mercados internacionales del Caribe a través de su red hídrica. La comprensión de su ubicación exacta es fundamental para analizar los desafíos sociales y económicos del país.

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