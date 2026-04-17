En Colombia los usuarios de planes postpago con operadores móviles como Tigo, Claro y Movistar han visto el aumento significativo de sus facturas de servicios móviles este año. De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció una investigación a Claro, en parte, por sus tarifas.

Sigue a PULZO en Discover

Y es que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, indicó que formuló pliegos de cargos contra la sociedad Comcel S.A. (Claro), por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos tecnológicos y en la oferta de sistemas de financiación a través de su canal de comercio electrónico.

La ministra de las TIC, Karina Murcia, habló sobre alzas de tarifas en planes de datos de Tigo, Claro, Movistar y más operadores, señalando que este debería ser entendido como un servicio esencial para los colombianos, comparando al país con otros europeos en donde se considera básico.

Pobreza digital y acceso a Internet: cifras que rajan a Colombia

La ministra explicó que actualmente 73 millones de usuarios que están en prepago, frente a 22 millones que cuentan con un plan postpago.

“Esta diferencia nos lleva a analizar que, con respecto al índice de pobreza digital, que está en el 37 %, si no bajan las tarifas de los operadores, ampliará la brecha que tanto esfuerzo nos ha costado en este Gobierno y con la industria”, agregó la ministra.

De igual forma, aclaró que es necesario llegar a los territorios con conectividad de calidad y servicio.

Ministra lanzó a Movistar opción para expandirse

Sobre esta empresa de telecomunicaciones específica, la ministra habló de la conversación que ha mantenido con esta para la expansión de sus servicios.

“Por ejemplo, con Movistar, que hoy entrega servicio de Internet en los hogares, que pueda ampliar sus servicios y cobertura a estas zonas que son más vulnerables y que puedan tener una tarifa que se acomode al bolsillo de los colombianos”, agregó la jefe de cartera.

La funcionaria también aclaró que el Gobierno Nacional ya se encuentra en proceso de cierre de todas las mesas técnicas con los operadores móviles, como ETB, Claro, Tigo y más con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en las cuales se llegó a la conclusión de que se deben tomar medidas para acomodar las tarifas para hacerlas accesibles, justas y de calidad.

“Tiene que ser una conectividad con propósito y ese propósito también va enfocado a esta cultura digital: ¿cómo se está usando y para qué se está usando el Internet? Esta es otra de las conclusiones que también hemos tenido en las mesas”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.