Se conocieron nuevos y alarmantes detalles de la muerte de Yulixa Toloza, luego de que el pasado 27 de mayo se diera a conocer que el deceso de la mujer fue catalogado oficialmente por las autoridades como “violenta-homicidio”. El informe pericial, dado a conocer en exclusiva por La FM, detalla que el cuerpo de la víctima presentaba graves lesiones internas, fracturas, heridas con arma blanca y severas complicaciones directamente asociadas al procedimiento estético de succión adiposa en abdomen y dorso al que fue sometida antes de su fallecimiento.

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Dentro del alarmante reporte forense, el extraño y más complejo detalle que llamó la atención de los peritos y que determinó el fatal desenlace fue que Yulixa Toloza murió tras sufrir una extensa “disección hemorrágica”. Este hallazgo médico legal describe una condición crítica en la que los tejidos y la grasa debajo de la piel sufrieron una separación traumática, desencadenando un sangrado abundante e interno que recorrió su cuerpo, convirtiéndose en el eje central que explica la violencia ejercida antes de que perdiera la vida.

A este dictamen se sumaron otros signos de trauma físico severo detectados por Medicina Legal. Los peritos documentaron múltiples fracturas en el tórax de la mujer de 52 años, específicamente en los arcos costales izquierdos del 2 al 8, y en los derechos del 2 al 7. Asimismo, el análisis forense evidenció hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar, hematomas paravertebrales bilaterales y preocupantes lesiones en la zona del cuello.

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Finalmente, el documento médico legal reveló que el cuerpo presentaba al menos 11 heridas causadas con elementos cortopunzantes, distribuidas estratégicamente de la siguiente manera: cuatro de ellas localizadas en la región anterior del cuerpo y siete en la posterior, afectando zonas como el abdomen, el tórax, las axilas, la espalda, la región inguinal, la zona sacra y los glúteos. Con estas revelaciones sobre la gravedad de la disección y los traumas múltiples, las autoridades judiciales avanzan en la investigación para esclarecer por completo el crimen.