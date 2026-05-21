Con el paso de los días, cada vez más jugadores se han venido sumando al inicio de la concentración de la Selección Colombia en Medellín, pues a medida que terminan las competencias en Europa, los futbolistas ya se han presentado con el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

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Ahora, lo que había dado a entender el entrenador Néstor Lorenzo en la presentación de la pre-lista en Bogotá es que cualquiera de los 55 podía sumarse a los trabajos del combinado nacional y así el técnico elegiría más fácil, pero ahora la situación es diferente.

De hecho, Jhon Jáder Durán fue uno de los que prefirió venirse a Colombia antes de terminar temporada con el Zenit de San Petesburgo para ver si tenía alguna posibilidad de ir al Mundial, pero por más de que está en Medellín aún no se ha presentado a ningún entrenamiento, por más de que su nombre apareció entre los 55 bloqueados.

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Y es que según reveló el periodista Julián Capera en Blu Radio, no es que cualquiera de los 55 pueda ir a entrenar cuando le parezca, sino que es el mismo entrenador argentino quien va llamando a los jugadores que estarían en la lista final.

Así lo explicó Capera:

@bluradioco Jhon Jáder Durán mantiene la incertidumbre de cara a la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 #HoyEnBlu ♬ sonido original – Blu Radio

Esto quiere decir que Durán no sería tenido en cuenta por Lorenzo para la Copa del Mundo, por lo que los elegidos, al menos de inicio, serían Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y el mismo Rafael Santos Borré.

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Igual, cabe recordar que Durán no ha tenido un buen rendimiento en los últimos meses, pues con el Zenit no sumó muchos minutos y al final solo pudo marcar un gol oficial.

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