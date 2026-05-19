América de Cali igualó 1-1 frente a Tigre en el estadio Pascual Guerrero por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un compromiso donde el equipo escarlata volvió a dejar dudas pese a rescatar un punto como local.

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El conjunto argentino golpeó primero en el marcador gracias a David Romero, quien abrió la cuenta al minuto 11 y silenció parcialmente al público caleño. América intentó reaccionar durante buena parte del encuentro, pero le costó encontrar claridad en el último cuarto de cancha.

La igualdad llegó en el segundo tiempo por intermedio de Tomás Ángel, quien apareció al minuto 53 para devolverle la ilusión al cuadro dirigido por Jorge “Polilla” Da Silva. El delantero aprovechó una acción ofensiva dentro del área y logró vencer la resistencia del arquero rival para decretar el empate.

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Aunque América mostró mayor intención ofensiva en varios tramos del compromiso, no consiguió transformar sus aproximaciones en el gol de la victoria. Tigre, por su parte, apostó por cerrar espacios y resistir la presión del equipo colombiano para llevarse un resultado importante desde Cali.

Con este empate, el cuadro escarlata sigue en la pelea por avanzar de ronda, aunque dejó pasar una oportunidad clave para acercarse al liderato del grupo en la competencia continental.

¿Cómo quedó América de Cali en tabla de la Copa Sudamericana tras empate?

El empate dejó a América de Cali en una posición comprometida dentro del Grupo A de la Copa Sudamericana, ya que ahora deberá jugarse buena parte de su clasificación en la última jornada de la fase de grupos.

El equipo caleño continúa sumando en casa, pero la igualdad ante Tigre impidió que pudiera consolidarse en la parte alta de la tabla. Ahora, los escarlatas necesitarán un resultado positivo en la fecha final para mantener vivas sus aspiraciones internacionales.

Maracá – 8 puntos – 4 partidos América de Cali – 8 puntos – 5 partidos Tigre – 6 puntos – 5 partidos Alianza Atlético – 1 punto – 4 partidos

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