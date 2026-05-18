Durante la extensa ceremonia llevada a cabo en el Museu do Amanhã (Río de Janeiro), el técnico italiano apareció con una carpeta azul que guardaba el secreto mejor protegido del fútbol brasileño: los nombres de los elegidos para buscar la ansiada sexta estrella.
El evento estuvo cargado de simbolismo, incluso con una escultura denominada “la sexta estrella” decorando el escenario, en referencia al sueño de conquistar un nuevo título mundial.
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
Antes de revelar la convocatoria, Ancelotti aseguró que la selección fue construida tras “muchas evaluaciones” y reconoció la fuerte competencia entre los futbolistas.
El entrenador afirmó que no existe una lista perfecta, pero sí una con “los menos errores posibles”, dejando claro que el objetivo es realizar “un Mundial impresionante”.
Mientras se desarrollaba la extensa gala en Río de Janeiro, Brasil vivió momentos de tensión y expectativa, paralizando por unos instantes a millones de aficionados pendientes de la lista definitiva.
El arribo de Ancelotti al banquillo brasileño ha renovado la ilusión de una selección histórica que buscará recuperar el protagonismo mundial tras varios años de frustraciones.
La expectativa alrededor de la lista de convocados refleja la enorme presión que existe sobre la ‘Canarinha’, considerada una de las grandes favoritas para pelear por el título en el Mundial 2026.
Neymar va al Mundial 2026: lista completa de Brasil
Esta es la lista completa de la ‘Canarinha’ para la Copa del Mundo:
- Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).
- Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).
- Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).
- Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).
