Para nadie es un secreto que Carlos ‘El pibe’ Valderrama es uno de los mejores y más icónicos jugadores en la historia de la Selección Colombia, pues con su peinado, su forma de jugar, su participación en partidos importantes y más se ganó el reconocimiento del mundo entero.

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Sin embargo, su carrera no siempre estuvo marcada de éxitos, ya que cuando salió del país con destino en Francia, el ’10’ de la Selección Colombia en ese momento no jugó mucho, pero aún así Maturana confió en él y lo seguía llamando para comandar el equipo nacional.

Ahora, algo parecido está viviendo el futbolista James Rodríguez, quien si bien no tuvo muchos minutos durante los últimos seis meses con Minnesota, sí es muy importante en el esquema táctico de Néstor Lorenzo y por eso su presencia es prácticamente confirmada.

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Así lo defendió Francisco Maturana, uno de los entrenadores más importantes en la historia del equipo nacional, quien en diálogo con Win Sports dijo que en su momento vivió algo igual, pero él simplemente ignoraba los malos comentarios y seguía adelante con su plan.

“Hoy hay una figura para el fútbol colombiano que es el ‘Pibe’ Valderrama y ese ‘Pibe’ vivió lo mismo que James. A mí me querían echar del país porque yo lo traía y él no jugaba en Montpellier y yo lo traía porque era mi equipo”, dijo Maturana.

Y agregó: “La estructura que tenía Colombia hacía que cada uno de esos jugadores fuera mejor y ellos ayudaban a hacer mejor una estructura porque el fútbol no es de uno, el fútbol es de once y cada uno sabía lo que cada uno podía dar. Puede que que para el técnico de Montpellier no importara, pero para nosotros sí era importante y acá muchas personas estaban pegadas de esa directriz de que como no juega no tenía por qué traerlo”.

“El ‘Pibe’ Valderrama vivió una situación similar a James Rodríguez, cuando yo lo traía a la Selección en su momento, a mí me querían echar de Colombia, porque el ‘Pibe’ no jugaba en Montpellier; puede que para el DT de Montpellier no fuera importante, pero para nosotros era muy… pic.twitter.com/j3kRJRKU3O — Win Sports (@WinSportsTV) May 15, 2026

De hecho, con esa misma idea, Maturana clasificó a la Selección Colombia a tres mundiales consecutivos, algo que ni antes ni después se ha podido igualar.

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Por el momento, Lorenzo confirmó que James será uno de los primeros que se sumarán al trabajo del cuerpo técnico a partir de la próxima semana para ponerlo a punto físicamente y que así pueda estar con el mejor rendimiento posible de cara al Mundial.

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