La lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá tuvo un capítulo que pasó desapercibido para muchos, pero que no deja de ser anecdótico.

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El protagonista fue el director técnico Néstor Lorenzo durante la rueda de prensa del jueves 14 de mayo de 2026 en la que anunció los nombres al leer una serie de jugadores que están entre los candidatos que se le debe presentar a la Fifa de cara al torneo internacional.

Lo cierto es que la lectura del seleccionador de la ‘Tricolor’ tuvo un inaudito error que para más de uno quedó en un segundo plano, al punto que en muchos espacios se presentó como una lista de 55 jugadores, aunque en realidad solo tuviera 54.

El tema es que el estratega argentino omitió por error el nombre de Richard Ríos en el instante de ofrecer un listado que sorprendió más por algunas apariciones que por la ausencia del volante.

Cabe aclarar que poco después la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de la Federación Colombiana de Fútbol presentó el listado completo que sirvió para entender que el hecho fue un fallo humano, uno muy sorpresivo.

🎥 “Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre, ” Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

🔴 En vivo, aquí: https://t.co/uuymvgHVZY pic.twitter.com/1PiW6dc76A — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026

Es importante recordar que Ríos empezó a abrirse espacio en la Selección Colombia bajo la batuta de Lorenzo gracias a sus buenas actuaciones en Palmeiras de Brasil en 2024.

De hecho, el volante fue una de las grandes figuras en la Copa América de ese año, disputada en Estados Unidos y en la que el seleccionado nacional llegó a la final luego de una notable presentación.

El buen paso del futbolista le abrió las puertas para llegar a Benfica en Portugal y convertirse en la actualidad en uno de los hombres de confianza de un estratega experimentado como el portugués José Mourinho.

Eso sí, resultó necesario revisar con mucha atención los llamados en la lista previa para observar que el mediocampista era uno de los que están entre los claves para el equipo.

¿Por qué las selecciones deben dar lista previa de 55 jugadores para el Mundial?

Entregar una lista provisional de hasta 55 jugadores no es solo un trámite administrativo, es el “paracaídas” reglamentario de los directores técnicos para el Mundial. Estas son las razones principales por las que la FIFA exige este listado (que este año tuvo como fecha límite el 11 de mayo).

La lista de 55 funciona como un universo cerrado. Solo los jugadores que aparezcan en esta prelista pueden integrar la lista definitiva de 26 convocados. Si un técnico no incluye a un jugador ahora, legalmente no podrá llevarlo al Mundial en junio, a menos que existan circunstancias médicas extremas avaladas por la FIFA.

de 26 convocados. Si un técnico no incluye a un jugador ahora, legalmente no podrá llevarlo al Mundial en junio, a menos que existan circunstancias médicas extremas avaladas por la FIFA. El reglamento permite ejecutar cambios por lesión grave hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección. Sin embargo, el reemplazo debe provenir obligatoriamente de esos 55 nombres originales. Al tener una lista tan amplia, los técnicos se aseguran de tener cubiertas todas las posiciones (por ejemplo, es obligatorio incluir al menos 4 porteros en la prelista).

en la prelista). A partir del 25 de mayo de 2026 , los clubes están obligados por FIFA a liberar a los jugadores que figuren en estas listas (con excepción de quienes jueguen finales continentales como la Champions League, que tienen plazo hasta el 30 de mayo). Esto permite que las federaciones gestionen visas, seguros médicos y planes de viaje con antelación para un grupo grande de posibles seleccionados.

, los clubes están obligados por FIFA a liberar a los jugadores que figuren en estas listas (con excepción de quienes jueguen finales continentales como la Champions League, que tienen plazo hasta el 30 de mayo). Esto permite que las federaciones gestionen visas, seguros médicos y planes de viaje con antelación para un grupo grande de posibles seleccionados. Considerando que el Mundial 2026 se juega en tres países (EE. UU., México y Canadá), los trámites migratorios son complejos. Tener a 55 jugadores pre-aprobados facilita que todos tengan su documentación en regla mucho antes de que se decida quiénes viajan finalmente.

Aunque la lista es obligatoria para la FIFA, no es obligatorio que las federaciones la hagan pública. En el caso de Colombia, el “despiste” de Néstor Lorenzo con Richard Ríos llamó tanto la atención precisamente porque, de no haber estado en el documento oficial enviado a FIFA, el volante del Benfica se habría quedado fuera del Mundial por un error administrativo.

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