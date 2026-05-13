La Federación Colombiana de Fútbol confirmó un cambio en la fecha del partido de despedida de la Selección Colombia antes de su participación en el Mundial de Norteamérica 2026.
(Vea también: Cuánto cuestan las boletas para el partido de despedida de la Selección Colombia vs. Costa Rica)
A través de un comunicado oficial, la entidad informó que el compromiso amistoso frente a Selección de Costa Rica se disputará finalmente el próximo lunes primero de junio a las 6:00 p. m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín.
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El encuentro se disputará el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Nemesio… pic.twitter.com/tpOFfQOUN7
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026
Federación explicó por qué cambió fecha del partido
Según detalló la Federación, la fecha original planteada por el cuerpo técnico siempre fue el primero de junio, ya que ese día permitía contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro del calendario previsto para la preparación del torneo.
Sin embargo, debido a temas logísticos y compromisos institucionales en Bogotá, el partido había sido movido inicialmente para el 29 de mayo.
“Por cuestiones logísticas la fecha del encuentro sería programada para el 29 de mayo, tal como fue informado de manera oportuna por la FCF”, indicó la federación.
Ahora, tras nuevas conversaciones entre autoridades y organizadores, el encuentro volverá a la fecha inicialmente planeada.
Selección Colombia podrá contar con todos sus jugadores
La Federación explicó que el regreso del partido al primero de junio facilitará la presencia de todos los futbolistas convocados por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.
“Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas”, señaló la FCF.
Además, la entidad destacó que los aficionados podrán despedir a todas las figuras del combinado nacional antes del inicio de la competencia. El amistoso ante Costa Rica servirá como el último examen del equipo colombiano antes del arranque oficial del Mundial.
Qué pasará con la boletería para el amistoso de Colombia
La Federación Colombiana de Fútbol también aclaró que el cambio de fecha no afectará el cronograma de venta de entradas para el compromiso.
Según explicó, las fechas de preventa y venta al público general se mantendrán exactamente igual a lo anunciado previamente.
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