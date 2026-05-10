El encuentro digital entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el influenciador Westcol sigue dejando titulares que mezclan la diplomacia de alto nivel con anécdotas de la vida cotidiana. Durante la transmisión, que alcanzó picos de audiencia masivos, el líder del Centro Democrático se permitió un momento de introspección para confesar un episodio en el que, según sus propias palabras, falló a uno de sus principios más sagrados: el valor de la palabra empeñada.

Sigue a PULZO en Discover

La historia se remonta a los años de tensión y encuentros bilaterales con el fallecido líder del régimen de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Uribe relató que, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que los distanciaron hasta el final, hubo momentos de cordialidad donde la cultura caballista colombiana fue protagonista. En una de esas visitas de Chávez a territorio colombiano, el venezolano quedó prendado de un ejemplar que vio en la propiedad del entonces presidente.

“La única vez que falté a la palabra, fue una vez que le regalé un caballo a Chávez”, confesó Uribe ante la mirada atónita de Westcol. Según el relato, el líder bolivariano desayunó con él y se mostró profundamente impresionado por un animal en particular. “Él vino acá, se enamoró, desayunó, le regalé un potro”, explicó el exmandatario. Sin embargo, lo que parecía un gesto diplomático de buena voluntad terminó en un compromiso incumplido debido al deterioro de las relaciones entre Bogotá y Caracas.

Uribe explicó que la situación geopolítica y los constantes roces con el régimen vecino frenaron el envío del animal. “Con todos esos problemas con él, nunca se lo mandé”, admitió, reconociendo que ese potro jamás llegó a las caballerizas de Chávez. Este detalle inédito revela cómo la crisis diplomática de aquella década no solo afectó el comercio y la seguridad, sino también los acuerdos personales y los gestos de cortesía entre los jefes de Estado.

Lee También

El hecho de que Uribe elija un espacio como el ‘stream’ de Westcol para admitir que “no cumplió” es una estrategia clara para conectar con un público joven que valora la transparencia. La anécdota del caballo no es solo un dato curioso; es una metáfora de una época de la historia latinoamericana donde la cordialidad y el conflicto caminaban por la misma cuerda floja.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.