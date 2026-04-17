El terremoto político provocado por la denuncia del candidato presidencial Iván Cepeda ya tuvo sus primeras réplicas en el gabinete del presidente Gustavo Petro. La ministra de las TIC, Carina Murcia, habló en exclusiva con Blu Radio sobre la presunta participación en política de su mano derecha, el viceministro Andrés López, y fue contundente sobre las consecuencias que esto podría acarrear.

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Murcia confesó que se enteró de la situación a través de su grupo de comunicaciones y que, aunque le sorprende la información, no dudará en tomar medidas drásticas si se comprueba que López utilizó su posición para promover la campaña de Cepeda vía WhatsApp.

La ministra fue clara al recordar las líneas rojas que tienen los servidores públicos en Colombia: “Usted sabe que los funcionarios públicos no podemos ejercer este tipo de actividades. Lo más prudente es revisar cuál es la información y yo, como jefe de él, tendré que revisar qué fue lo que ocurrió”, afirmó Murcia.

Pese a que defendió la trayectoria técnica de López, quien trabajó previamente en Presidencia y es considerado un experto en el sector tecnológico, la ministra advirtió que no habrá protección si se violó la ley. “Eso está prohibido y se determinaría que se retire del cargo y deberá responder ante los entes de control ante estas acciones que no son del cargo”, sentenció.

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Aunque la jefa de la cartera TIC pidió no generar estigmatizaciones antes de hablar directamente con el viceministro y revisar las pruebas que tenga el candidato Cepeda, el tono de su respuesta deja ver que la estabilidad de Andrés López en el Gobierno pende de un hilo.

“Tendría que empaparme de la situación”, reiteró la ministra, quien buscará determinar si los chats denunciados por Cepeda corresponden efectivamente a una estrategia de proselitismo digital coordinada por su subalterno. Por ahora, el Ministerio TIC entra en una etapa de revisión interna que podría terminar con la salida de uno de los hombres más cercanos a la estrategia digital del Gobierno Petro.

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