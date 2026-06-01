La controversia por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña presidencial sigue dejando reacciones. Esta vez, Vicky Dávila respondió a los cuestionamientos de Iván Cepeda sobre el uso de la prenda en actividades políticas y publicó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Dávila compartió una fotografía desde el estadio El Campín, donde apareció vistiendo la camiseta amarilla de la Selección Colombia. Junto a la imagen escribió una breve pero contundente frase dirigida al candidato presidencial.

“Cepeda, aquí hay miles de personas, mire usted, con la camiseta de la selección Colombia. Usted no nos puede prohibir que nos pongamos la camiseta de la selección. Si usted no se la quiere poner, jódase usted, pero nosotros la vamos a seguir usando porque vamos a salvar a Colombia”, indicó la excandidata.

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La publicación apareció poco después de que se conocieran las críticas de Cepeda por el uso de la prenda durante la campaña presidencial y provocó numerosas reacciones entre usuarios que respaldaron y cuestionaron la postura de la comunicadora.

¡Cepeda, jódete!

no nos vas a prohibir usar la camiseta de nuestra Selección. Vamos a salvar a Colombia. Como dijo Daniel Briceño, todos a ponernos la camiseta, y si se Cepeda no se la quiere poner, que no se la ponga @Danielbricen pic.twitter.com/dV5E0WJLkM — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 2, 2026

Por qué Iván Cepeda cuestionó el uso de la camiseta de la Selección

La polémica comenzó cuando el candidato presidencial expresó su inconformidad por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actos proselitistas relacionados con la campaña de Abelardo de la Espriella.

Cepeda sostuvo que el uniforme representa a todos los colombianos y que no debería asociarse con una candidatura específica. Incluso, elevó una consulta ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para conocer su posición frente al uso de ese símbolo en actividades electorales.

Las declaraciones abrieron un debate en redes sociales entre quienes consideran que la camiseta es un emblema nacional que debe mantenerse al margen de la política y quienes defienden el derecho de cualquier ciudadano a utilizarla libremente.

Qué respondió la Federación Colombiana de Fútbol

Tras la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció mediante un comunicado en el que aclaró que no puede restringir el uso de la camiseta por parte de las personas que la adquieren legalmente.

No obstante, la entidad manifestó que la Selección Colombia es un símbolo de unión nacional y expresó su deseo de que sus emblemas permanezcan alejados de las disputas políticas.

El pronunciamiento no frenó la discusión. Por el contrario, la respuesta de Vicky Dávila volvió a poner el tema en el centro del debate público en plena campaña hacia la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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