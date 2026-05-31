La comunicadora y excandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial con un mensaje en sus redes sociales en el que celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella. “Adiós rabias, resentimientos, peleas y odios. Ahora los colombianos unidos para derrotar en segunda vuelta a Iván Cepeda y a Gustavo Petro. Colombia se salva”, escribió la también exdirectora de Semana.

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En su mensaje, además de felicitar implícitamente a De la Espriella por el primer lugar, insistió en que el objetivo será impedir que Iván Cepeda llegue a la Casa de Nariño con el respaldo del proyecto político de Gustavo Petro.

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Los resultados divulgados por la Registraduría con el 99,92 % de las mesas informadas muestran que Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado de la jornada. El aspirante obtuvo 10.351.544 votos, equivalentes al 43,73 % de la votación, y avanzó a la segunda vuelta presidencial.

En el segundo lugar quedó Iván Cepeda, quien alcanzó 9.683.549 sufragios, correspondientes al 40,91 %. La diferencia entre ambos fue de poco más de 667.000 votos, lo que anticipa una segunda vuelta muy disputada entre los dos candidatos más fuertes de la contienda.

Más atrás aparecieron Paloma Valencia con 1.638.338 votos (6,92 %), Sergio Fajardo con 1.008.111 votos (4,25 %) y Claudia López con 225.352 votos (0,95 %). Santiago Botero obtuvo 206.066 votos (0,87 %), mientras que el resto de candidatos no alcanzó el 0,3 % de la votación nacional. Con este panorama, el país se prepara para una segunda vuelta que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia.

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