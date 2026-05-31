El remezón político que dejaron los resultados de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo no solo provocó alianzas inmediatas en la derecha, sino también una fractura evidente en la coalición de la expaspirante Paloma Valencia. Tras confirmarse que la senadora quedó fuera de la carrera por el balotaje y que decidió adherirse a la campaña de Abelardo De la Espriella, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, salió a marcar una clara línea divisoria.

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Oviedo, con la rigurosidad y el tono técnico que lo caracterizan, dejó en evidencia que el acuerdo político con el sector de Valencia llegó a su fin con el cierre de las urnas y lanzó fuertes críticas al panorama electoral que afrontará el país en las próximas tres semanas.

(Vea también: “Vamos a derrotar la tiranía”: eufórica reacción de Abelardo de la Espriella al ganar primera vuelta)

A diferencia de la rápida postura de Paloma Valencia y de su exjefe de campaña Daniel Briceño, quienes se sumaron al bloque de De la Espriella, Oviedo manifestó un profundo sinsabor por el avance de las propuestas radicales a la segunda vuelta.

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“Es increíble que Colombia se debata su futuro entre la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar. Por consiguiente, esta es una decisión seria como líder político de centro que quiero ser de forma responsable y la estaremos anunciando el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana”, aseguró el exdirector del Dane.

El líder político enfatizó que su compromiso con la candidatura de Valencia tenía una fecha de caducidad clara y dejó entrever que no se dejará arrastrar por las corrientes tradicionales: “Las reglas eran que cumplíamos la palabra hasta el 31 de mayo, pero es importante entender que el país no quiere volver a proyectos políticos que representan el pasado, que quiere un presente. Yo acá cumplí mi palabra, asumí con gallardía este compromiso, pero en realidad me duele como colombiano que los resultados se debatan entre los extremos y que nos lleven a no reconocer los problemas del país”.

Oviedo insistió en que el desenlace de la jornada de este domingo fue un “resultado sorpresivo” que no puede tomarse a la ligera, argumentando que la situación actual “requiere una decisión seria y madura” que no se definirá al calor de los boletines de la Registraduría.

Finalmente, recordó cuál sigue siendo su principal fortín político y su prioridad de cara al futuro cercano, independientemente de quién resulte electo en el balotaje presidencial: “Lo más importante es que yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos”, concluyó, sembrando la expectativa sobre el rumbo oficial que tomará a partir de la próxima semana.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.