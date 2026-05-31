El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la polémica generada luego de que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, hicieran públicos sus votos durante la jornada electoral. El jefe del Ministerio Público aseguró que revelar el sentido del sufragio no constituye una irregularidad, ya que el secreto del voto es un derecho y no una obligación para los ciudadanos.

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#Elecciones2026 | El presidente Gustavo Petro ya ejerció su derecho al voto en la mesa dispuesta en la Plazoleta Mosquera, en el Capitolio Nacional, donde exhibió el tarjetón marcado con la opción de Iván Cepeda y Aída Quilcué. pic.twitter.com/5MJNPXnwRU — Pulzo (@pulzo) May 31, 2026

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Según explicó Eljach, la finalidad del voto secreto es proteger a los electores de posibles presiones, represalias o persecuciones por la decisión que adopten en las urnas. “El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona que vota no la vayan a perseguir por la manera como vote, para que el patrono no lo bote del cargo, para que no le haga ningún daño, para que no haya venganza”, afirmó.

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El procurador señaló que esa protección existe en la mayoría de democracias del mundo, pero aclaró que cada ciudadano es libre de mantener en reserva o revelar su decisión electoral. “El secreto del voto es una garantía, no es una obligación. Por tanto, cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”, indicó.

Para respaldar su argumento, Eljach comparó la situación con lo que ocurre frecuentemente en el Congreso de la República, donde algunos senadores y representantes anuncian públicamente el sentido de su voto antes de participar en una decisión. A su juicio, esa conducta no vulnera ninguna norma porque corresponde a una manifestación voluntaria de una decisión personal.

Las declaraciones del procurador se conocen después de que Petro publicara una fotografía de su tarjetón marcado y de que Benedetti también mostrara públicamente por quién votó durante la jornada electoral. Ambos casos desataron críticas de sectores políticos y de algunos candidatos presidenciales, quienes cuestionaron el mensaje enviado por altos funcionarios del Gobierno en medio de las elecciones.

Frente a los señalamientos sobre una eventual influencia en los votantes, Eljach sostuvo que cada ciudadano tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. “Cada ciudadano tiene la personalidad, el carácter, el conocimiento y la tranquilidad para ver si se deja influir o no”, concluyó el procurador al referirse al debate que ha marcado la jornada electoral.

¿Qué dijo Armando Benedetti luego de mostrar su voto?

Armando Benedetti, ministro del Interior dijo que sí se puede participar en política, pero lo que está prohibido es la participación indebida, que consiste en “cuando le ofrece un puesto para votar o coger el presupuesto general de la nación para hacer obras civiles”.

#Elecciones2026 | El ministro de Interior, Armando Benedetti, ya hizo presencia para votar, también mostrando el tarjetón. En declaraciones afirmó que “El voto es secreto, pero el hecho de que yo rompa mi secreto no quiere decir que esté participando en política”. pic.twitter.com/JliLYF5uQZ — Pulzo (@pulzo) May 31, 2026

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.