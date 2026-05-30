Una madrugada de extrema tensión se vivió en un exclusivo sector de Cartagena por cuenta del desalojo del candidato presidencial Santiago Botero. El procedimiento, adelantado por la Comisaría de Familia y la Policía Nacional, dejó al descubierto el grave problema judicial y familiar que atraviesa el político tras ser denunciado formalmente por violencia intrafamiliar.

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En las imágenes del operativo, conocidas por Semana, se observa el despliegue de las patrullas policiales frente al edificio y los momentos en que los funcionarios intentaban ingresar al inmueble. La diligencia obedeció a un auto emitido el 29 de mayo que ordenaba medidas urgentes de protección para la esposa del candidato, Manuela Echeverri Hoyos, y su pequeño hijo de diez meses.

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El ambiente se complicó debido a la resistencia del aspirante presidencial. Según relató a este medio Amin Sanabria Aislant, comisario de familia encargado del caso, Botero se encerró en la vivienda y lanzó duras advertencias contra el equipo legal y las autoridades presentes.

“El señor se niega a colaborar y a abrir la puerta; está atrincherado en el apartamento. Hizo unas amenazas características en él. Dijo que iba a dar balín a los abogados”, denunció el funcionario.

Debido a que fue imposible ingresar al apartamento para que la madre retirara los objetos personales y los elementos de primera necesidad, las autoridades tuvieron que trasladar provisionalmente al bebé de diez meses a un hogar de paso desde la noche del viernes, a la espera de que el candidato abra la puerta y finalice el desacato.

Por su parte, Alberto Boek, abogado de la víctima, explicó que las agresiones psicológicas y económicas se venían presentando desde hace un mes. El defensor reveló el detonante del desalojo: un mensaje enviado por Botero el pasado jueves en el que le prohibía de forma tajante el ingreso a la casa a su esposa e hijo, advirtiéndoles que “quedaban en la calle y sin un peso”.

Actualmente, Manuela Echeverri se encuentra bajo estricto tratamiento y acompañamiento psicológico por parte de una trabajadora social y expertos de la Comisaría para afrontar la crisis.

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