Una madrugada de extrema tensión se vivió en un exclusivo sector de Cartagena por cuenta del desalojo del candidato presidencial Santiago Botero. El procedimiento, adelantado por la Comisaría de Familia y la Policía Nacional, dejó al descubierto el grave problema judicial y familiar que atraviesa el político tras ser denunciado formalmente por violencia intrafamiliar.
En las imágenes del operativo, conocidas por Semana, se observa el despliegue de las patrullas policiales frente al edificio y los momentos en que los funcionarios intentaban ingresar al inmueble. La diligencia obedeció a un auto emitido el 29 de mayo que ordenaba medidas urgentes de protección para la esposa del candidato, Manuela Echeverri Hoyos, y su pequeño hijo de diez meses.
El ambiente se complicó debido a la resistencia del aspirante presidencial. Según relató a este medio Amin Sanabria Aislant, comisario de familia encargado del caso, Botero se encerró en la vivienda y lanzó duras advertencias contra el equipo legal y las autoridades presentes.
“El señor se niega a colaborar y a abrir la puerta; está atrincherado en el apartamento. Hizo unas amenazas características en él. Dijo que iba a dar balín a los abogados”, denunció el funcionario.
Debido a que fue imposible ingresar al apartamento para que la madre retirara los objetos personales y los elementos de primera necesidad, las autoridades tuvieron que trasladar provisionalmente al bebé de diez meses a un hogar de paso desde la noche del viernes, a la espera de que el candidato abra la puerta y finalice el desacato.
Por su parte, Alberto Boek, abogado de la víctima, explicó que las agresiones psicológicas y económicas se venían presentando desde hace un mes. El defensor reveló el detonante del desalojo: un mensaje enviado por Botero el pasado jueves en el que le prohibía de forma tajante el ingreso a la casa a su esposa e hijo, advirtiéndoles que “quedaban en la calle y sin un peso”.
Actualmente, Manuela Echeverri se encuentra bajo estricto tratamiento y acompañamiento psicológico por parte de una trabajadora social y expertos de la Comisaría para afrontar la crisis.
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