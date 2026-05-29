Sin embargo, también destacó las capacidades que tiene la candidata del Centro Democrático, que, según Abelardo de la Espriella, podría ser una buena ministra en su gabinete, entre otras cosas, porque “es una mujer correcta”.

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Sobre el exministro Mauricio Cárdenas, por ejemplo, el candidato descarta tenerlo en cuenta.

“No, qué te pasa. Un santista que subió el IVA del 16 % al 19 % y que lleva 50 años viviendo de la teta del Estado. Olvídate de eso, esos son los que nos tienen aquí”, señaló De la Espriella.

Interrogado sobre si tendría en cuenta a Juan Manuel Galán, el abogado también dijo que no.

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“¿Qué ha hecho Juan Manuel Galán en 50 años? Vivir del cuento. No ha hecho nada”, respondió, en entrevista con Red+ Noticias.

(Vea también: De la Espriella logra apoyo (de última hora) que le podría dar votos: “Hoy quiero agradecerle”)

Abelardo de la Espriella sí tendría en cuenta a Enrique Peñalosa en su Gobierno

Contrario a la opinión que dio sobre los demás políticos, el candidato afirmó que sí tendría en cuenta a Enrique Peñalosa y lanzó elogios para el exalcalde de Bogotá.

“Ese (Peñalosa) sí es bueno. Ese sí ha hecho. Serviría para lo que fuera porque es el único tipo de esos que tiene resultados y es un hombre correcto. Aunque él no gusta de mí, pero me parece extraordinario”, afirmó De la Espriella.

Sobre Juan Daniel Oviedo, el abogado dice que no lo tendría en un eventual gobierno porque piensan muy diferente.

Y, sobre David Luna, también descartó tenerlo en cuenta porque “lleva años viviendo de la teta del Estado”.

Finalmente, dijo que a Vicky Dávila también la tendría en cuenta, pero ella ya decidió volver al periodismo. Sin embargo, exaltó que la exdirectora de Semana es una mujer con cojones y coherente.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.