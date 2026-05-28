Briceño indicó que la campaña de Valencia se desplomó en la recta final por decisiones estratégicas equivocadas, especialmente la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

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En entrevista con el pódcast Nación Sabrosa, Briceño afirmó que “todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo” y sostuvo que la senadora tenía “la Presidencia en las manos” el pasado 8 de marzo.

“Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo. Yo soy una persona de palabra y admiro mucho a Paloma; es una gran persona y una gran congresista. Ella, el 8 de marzo, tenía la Presidencia en las manos. Lo que no entendieron los estrategas es que no era por el centro o por los tibios, era porque 3,2 millones de personas votamos por ella. Ellos decidieron darle más importancia al vicepresidente que a la presidenta. Eso fue un pajazo mental. Esto no fue idea de Uribe, fue idea de los estrategas de campaña”, agregó.

Según Briceño, los estrategas interpretaron erróneamente que el crecimiento de Valencia provenía de sectores de centro o independientes, cuando en realidad, aseguró, estaba respaldada por el voto duro del uribismo.

Explicó que los 3,2 millones de votos obtenidos coincidían con la base electoral histórica del Centro Democrático en el Senado.

El congresista electo también criticó que la campaña le diera más protagonismo a la discusión sobre la Vicepresidencia que a la candidatura presidencial.

A su juicio, intentar atraer sectores moderados terminó alejando a la base ideológica del partido.

Además, cuestionó que Oviedo no representara plenamente las ideas del uribismo y afirmó que se sobreestimó su impacto electoral tras la consulta interpartidista.

Aunque evitó responsabilizar directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sí señaló a los estrategas de campaña por las decisiones que, según él, llevaron al debilitamiento político de Paloma Valencia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.