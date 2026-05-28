Con las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 encima, miles de colombianos siguen preguntándose qué efecto real tiene el voto en blanco y si sirve para algo. Esta guía despeja las dudas más frecuentes con respaldo legal y constitucional.

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¿Qué pasa si el voto en blanco gana en primera vuelta?

Aquí viene la parte que pocos conocen. Si el voto en blanco obtiene más del 50% del total de votos válidos en la primera vuelta presidencial, las elecciones deben repetirse por una sola vez, con candidatos completamente nuevos. Los mismos candidatos de esa vuelta no pueden volver a participar.

Esa nueva inscripción de candidatos debe realizarse dentro de los diez días calendario siguientes a la declaratoria oficial de resultados. Luego, se convocan nuevas elecciones dos meses después.

En esa repetición electoral ya no habrá casilla de voto en blanco, para garantizar que un candidato resulte elegido.

Colombia es el único país de América Latina donde el voto en blanco tiene efectos legales de esta naturaleza, según la Misión de Observación Electoral (MOE). En el resto del continente, no marcar nada o dejar el tarjetón en blanco simplemente no cuenta.

En toda la historia electoral del país, el voto en blanco nunca ha ganado una elección presidencial. Ha ocurrido en elecciones locales: en 2003 en Susa, Cundinamarca, y en 2011 en Bello, Antioquia, el voto en blanco obtuvo mayoría absoluta y se repitieron las elecciones. Pero a nivel presidencial, ese escenario no se ha dado.

Si la elección llega a segunda vuelta, votar en blanco no tiene ningún efecto legal. Solo quedan dos candidatos, y el ganador es quien saque más votos. El voto en blanco sigue apareciendo en el tarjetón, pero no puede generar repetición ni ninguna consecuencia institucional. Simplemente refleja inconformismo, pero no modifica el resultado.

Diferencia entre voto en blanco, voto nulo y abstención

Son tres cosas distintas. El voto en blanco es marcar la casilla habilitada para ello: es válido y cuenta en las elecciones de Colombia en 2026. El voto nulo es marcar mal el tarjetón, marcar más de una casilla o dañarlo: no se cuenta como voto válido. La abstención es simplemente no ir a votar: tampoco tiene ningún efecto legal.

Solo el voto en blanco tiene reconocimiento constitucional y puede influir en el resultado bajo ciertas condiciones.

Votar en blanco es una herramienta democrática legítima. Envía un mensaje político claro: ningún candidato convence. Pero solo tiene poder real si llega a mayoría absoluta en primera vuelta, un escenario estadísticamente improbable pero constitucionalmente posible.

Usarlo sin conocer sus efectos puede ser tan equivocado como creer que beneficia a alguien. Conocer las reglas es la forma más responsable de ejercer el derecho al voto.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

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