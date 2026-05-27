A solo cuatro días de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo de 2026, la centroderecha colombiana vive una fractura total y sin precedentes. Tras calificar de “chimbas” las encuestas que la muestran rezagada en la intención de voto, la senadora y candidata Paloma Valencia decidió cambiar de estrategia y lanzó un furioso y sorpresivo ataque frontal en los micrófonos de Blu Radio contra el abogado Abelardo De La Espriella, su principal competidor por el electorado de derecha y quien actualmente se disputa el paso a la segunda vuelta en un cabeza a cabeza con Iván Cepeda.

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En sus declaraciones más ácidas en lo que va de la contienda electoral, la líder del Centro Democrático no se guardó nada y equiparó el discurso del penalista con el del actual mandatario nacional y el del aspirante del Pacto Histórico. “Tenemos lo de Petro, lo de Abelardo, lo de Cepeda, que es lo mismo: ataques, odio y destrucción o el camino del orden. Yo sí veo que la gente lo que quiere son resultados. Al principio empecé a sentir que se parecía mucho, pero hoy sí digo que es idéntico”, disparó sin anestesia la parlamentaria, buscando marcar una distancia ética frente a las campañas radicalizadas que lideran los primeros lugares de los estudios demográficos.

La arremetida de Valencia subió de tono cuando tocó el terreno de la estrategia digital y de comunicaciones, lanzando una polémica comparación que encendió de inmediato el debate en las redes sociales. Según la senadora, la agresividad y las tácticas de la campaña de De La Espriella se asemejan al estilo del polémico influenciador de izquierda Levy Rincón. “El asesor de Abelardo se parece más a Levy Rincón, los colombianos deben darse cuenta que es más de lo mismo, ya no son los nadie, sino los nunca. Yo sí creo que los colombianos lo tienen muy claro”, sentenció Valencia, en alusión directa al eslogan del actual Gobierno Nacional.

Este desesperado movimiento político ocurre en un escenario de extrema polarización para el país, donde las encuestas de firmas como AtlasIntel e Invamer ubican a Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella en un empate técnico en la punta, dejando a Paloma Valencia en un lejano tercer lugar con un promedio del 14 % de favorabilidad. Con este contraataque mediático, la bandera del uribismo quema sus últimos cartuchos antes del preconteo del domingo, intentando restarle fuerza al favoritismo de De La Espriella al presentarlo ante los electores moderados como la otra cara de la misma moneda radical.

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