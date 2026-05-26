Las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026 ya se empezaron a vivir de manera intensa en el territorio internacional. Tras el inicio de las votaciones en el exterior este lunes 25 de mayo, comenzaron a circular diversos reportes ciudadanos en redes sociales que daban cuenta de demoras considerables, congestiones y largas filas en varios consulados de Colombia en los Estados Unidos. Frente a este panorama, el registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció de manera oficial para dar un parte de tranquilidad y aclarar que la situación no obedece a fallas estructurales o técnicas del sistema electoral colombiano.

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De acuerdo con la explicación entregada por el funcionario, las demoras registradas se debieron exclusivamente a una masiva e imprevista afluencia de votantes en determinados puntos, potenciada por una coyuntura especial en el país norteamericano. Penagos detalló que el inicio de las votaciones coincidió con un día festivo en los Estados Unidos, lo que motivó a miles de connacionales a salir a las urnas de forma anticipada. Esta situación generó picos muy importantes de asistencia, concentrados principalmente en los consulados de las ciudades de Washington y Orlando, donde el flujo de personas superó las proyecciones iniciales para un primer día de jornada.

Ante la masiva asistencia, el jefe de la Registraduría informó que se activaron de inmediato los protocolos logísticos de contingencia establecidos para mitigar las aglomeraciones. La estrategia incluyó la división de mesas de votación y una reorganización del personal en los consulados para agilizar la atención de los sufragantes, logrando que el proceso fluyera sin mayores dificultades técnicas en las horas posteriores.

Asimismo, Penagos recordó que las votaciones en el exterior se extienden a lo largo de toda la semana hasta el próximo domingo, una ventaja competitiva que permite distribuir la participación de manera equilibrada, teniendo en cuenta que históricamente la abstención fuera de Colombia es alta y la participación total ronda apenas entre el 20 % y el 25 %.

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Por otra parte, el registrador nacional aprovechó la oportunidad para lanzar una dura advertencia frente a la proliferación de información engañosa en redes sociales, donde algunas cuentas han difundido supuestos resultados parciales de los comicios en el extranjero. El funcionario fue tajante al recordar que los primeros datos oficiales y boletines preliminares del preconteo solo se empezarán a divulgar el domingo 31 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana, una vez se cierren oficialmente las urnas en todo el territorio nacional.

Finalmente, Penagos enfatizó que los jurados de votación o testigos electorales que se atrevan a filtrar o difundir datos parciales de las mesas en el exterior antes de tiempo se enfrentarán a severas investigaciones de carácter disciplinario y penal por violar la reserva legal del proceso democrático.

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