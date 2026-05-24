Un día después del café de Paloma Valencia con Sergio Fajardo se presentó otra conversación que no pasó desapercibida a una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Miguel Uribe Londoño, uno de los candidatos en esa contienda, sorprendió en entrevista con Caracol Radio este domingo 24 de mayo de 2026 al lanzar un fuerte cuestionamiento contra una persona que durante años y hasta hace algunos meses fue su aliado político.

“Quiero invitar a todos los colombianos a los que una persona los haya maltratado, los haya traicionado y les haya mentido como Álvaro Uribe Vélez a mí. Me arrepiento enormemente de haber creído en Álvaro Uribe porque me traicionó, me engañó y me maltrató porque él fue el que me invitó a participar del proceso”, indicó.

El aspirante presidencial negó su intención de abandonar la contienda para ser vicepresidente de Abelardo de la Espriella, sobre lo que dijo que “hay que no tener frente para pensar en eso”. Por eso, criticó su expulsión del Centro Democrático por parte de Uribe Vélez, a quien le sacó en cara una antigua ayuda que le ofreció en su trayectoria.

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“Para que ahora este señor, al que yo hice nombrar director de la Aeronáutica Civil del presidente Turbay. Es que el secretario era yo y lo hice nombrar cuando tenía 27 años. A él no lo conocía nadie. Para que este señor se pare sobre mi nombre, sobre mi dolor. No, eso no puede ser así. Eso es de lo que me arrepiento”, aseguró.

Lo cierto es que, en medio de la campaña política que involucra a Uribe Vélez en estas elecciones, soltó una información hasta ahora inédita que reconoció podría incomodar al expresidente.

“Ya que estamos entrados en gasto con Uribe contemos está anécdota. El hombre no me debe estar queriendo ni cinco”, indicó en primera instancia.

“A raíz del evento que hice Miguel en abril en Medellín, en recinto cerrado, que llegaron 8.000 personas y que llegaron senadores, representantes del C entro Democrático, diputados, concejales. Ese mismo día, o al día siguiente, Paloma y María Fernanda escribieron trinos atacándolo”, contó el ahora aspirante presidencial.

El padre del senador que fue asesinado recordó que Paloma Valencia calificó eso de “mafioso” al cuestionar de dónde salía el dinero para esos eventos, lo cual explicó que era pagado por la propia familia de Uribe Turbay.

Sin embargo, luego de otro evento que se llevó a cabo en Tolima en mayo y en medio del mencionado cruce entre precandidatos, Uribe Londoño reveló una orden del líder del Centro Democrático al aspirante dentro de ese partido.

“El expresidente Uribe no encontró nada mejor que, en vez de apoyarlo, llamarlo y decirle: ‘Miguel, a salir a la calle como político’. Así fue, te dejo la conclusión a ti que eres mucho más inteligente”, le dijo Turbay Londoño a Gustavo Gómez en esa conversación en Caracol Radio.

El ahora candidato presidencial afirmó que había perdonado al exmandatario colombiano por esa decisión, ya que considera que “un corazón que perdona es una carga que no pesa”, pero remarcó por qué saca esto a la luz ahora.

“Es para que a él [Álvaro Uribe Vélez] no se le olvide nada de lo mal que hizo esto, de lo mal que se ha portado”, sentenció sobre su señalamiento a quien durante años fue su aliado político.

Cabe recordar que este tipo de cuestionamientos vienen desde hace días pues cuestionó al exmandatario y a Paloma Valencia por su trato a Miguel Uribe Turbay, blanco de un atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025, lo que desembocó en el deceso el 11 de agosto del mismo año.

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